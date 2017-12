Procesul fostului director adjunct al ITM Constanţa, la final

Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, ultimul martor din dosarul în care Marius Ciobanu, fostul director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, este judecat pentru trafic de influenţă. Martora Paula Oglindă a venit în faţa instanţei pentru a spune cum a fost ajutată de Ciobanu să îşi rezolve o problemă la ITM Constanţa, fără să îi dea vreun ban. „ În luna octombrie 2009 m-a dus la ITM pentru a mă interesa de pensia soţului meu, care este bolnav. Am încercat să-mi spun problema la mai multe birouri, dar nu am reuşit. În timp ce stăteam pe hol şi plângeam, a venit la mine o persoană care s-a oferit să mă ajute, m-a dus prin vreo două-trei birouri, salariatele au introdus datele soţului meu în calculator şi am fost ajutată. Mai târziu am aflat că acea persoană este Marius Ciobanu, pe care nu îl cunoşteam. Aveam un pachet de cafea la mine şi am vrut să i-l dau, însă m-a refuzat”, a declarat Paula Oglindă. Avocaţii lui Ciobanu au depus la dosar acte din care rezultă că denunţătorul lui Ciobanu, Dorin Diaconu, a fost dat în judecată de fostul lui angajat, Lică Năstruţ, care doreşte să-şi recupereze banii pe care trebuia să îi primească de la acesta. În final, procurorul DNA Constanţa a expus pe larg acuzaţiile aduse fostului director adjunct al ITM Constanţa şi a cerut condamnarea lui la o pedeaspă privativă de libertate. La rândul lor, avocaţii lui Ciobanu au solicitat instanţei achitarea clientului lor pe motiv că fapta nu există. Ciobanu a spus că este nevinovat şi că tot ce a vrut a fost să ajute un om să îşi recupereze banii de la fostul patron. Potrivit actului de inculpare, pe 13 octombrie 2009, Marius Ciobanu a pretins şi primit de la Dorin Diaconu, patronul SC “Astor International” SRL Constanţa, o sumă de bani neprecizată pentru ca, în schimb, să intervină pe lângă un subordonat de-al său ca să soluţioneze în mod favorabil denunţătorului o plângere referitoare la nerespectarea, de către firma sa, a legislaţiei referitoare la raporturile de muncă. Ciobanu a fost prins în flagrant de procurorii DNA Constanţa la scurt timp după primirea sumei de 2.500 de lei. El a stat patru luni în arest, după care judecătorii i-au admis cererea de eliberare sub control judiciar. Instanţa a rămas în pronunţare.