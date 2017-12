Procesul IPJ Constanţa - şase poliţişti rutieri, la final

Procesul intentat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa de şase poliţişti ai Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, în care subofiţerii Dumitru Iulian Maxim, Cristian Nazarovici, Gheorghe Costea, Marian Aldea, Gheorghe Gabriel Rădulescu şi George Eduard Niţuleac cer repunerea în funcţie, a avut, ieri, ultima înfăţişare. Instanţa a amînat pronunţarea în acest caz pentru 4 martie. Tot ieri, judecătorul a audiat doi martori propuşi în apărare de poliţişti. „După percheziţia de anul trecut, familia Aldea a avut mult de suferit, atât financiar, cât şi psihic. Diminuarea salariului a atras multe somaţii de plată din partea băncii la care Marian Aldea avea credit, telefonul i-a fost suspendat pentru neplată şi facturile s-au adunat fără a putea fi achitate. În plus, copilul a suferit insomnii şi întreba mereu unde este tati”, a declarat Adrian Petrescu, martorul propus de Adrian Aldea. Al doilea martor audiat a fost sinsp. Gheorghe Caraivan, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor Constanţa: „Am avut o întrunire a sindicatului imediat după decizia Curţii de Apel Constanţa de a-i elibera din arest pe poliţiştii încarceraţi şi de a declara nule actele de urmărire penală. Am solicitat repunerea în funcţii a subofiţerilor. Iniţial, prim adjunctul şefului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan, a fost de acord cu cererea noastră însă, în urma intervenţiei angajaţilor de la Serviciul Juridic, s-a refuzat repunerea în funcţii. Ştiu că salariile poliţiştilor puşi la dispoziţie au scăzut cu 50%, adică de la 1.500 lei, la 800 lei. I-am ajutat cu 1.000 de lei pe fiecare din partea sindicatului, dar situaţia financiară nu s-a îmbunătăţit”. „Nu vrem să ajungem la o instanţă din afara României care să dovedească că decizia Curţii de Apel Constanţa produce efecte şi reclamanţii trebuie să fie repuşi pe posturile deţinute înainte de scandal!”, a pledat Cătălin Filişan, avocatul poliţiştilor. La rândul ei, juristul IPJ Constanţa, cms. şef Gabriela Tudoran, a susţinut: „Nu e vorba de rea intenţie sau de refuz categoric, ci doar de respectarea prevederilor legale privind statutul poliţistului. Instanţa nu a declarat nule toate actele de procedură penală, iar dosarul a fost împărţit între Parchetul Tribunalului Constanţa şi DNA Constanţa. În prezent, niciun dosar nu este soluţionat şi până nu se decide scoaterea de sub urmărire penală sau achitare, noi nu îi putem repune în funcţii”.

Reamintim că cei şase poliţişti au dat IPJ în judecată şi cer daune morale de câte 5.000 de lei fiecare de la inspectorat. Decizia procurorilor de a „sparge” dosarul în două, o parte care să meargă la DNA Constanţa şi cealaltă parte să rămână la Parchetul Tribunalului Constanţa, a făcut imposibilă repunerea în funcţii a celor 39 subofiţeri acuzaţi de fapte de corupţie, cu toate că instanţa a decis că actele de urmărire penală sunt lovite de nulitate. Iniţial, şase subofiţeri din cadrul SPR au decis să dea în judecată IPJ Constanţa şi IGPR pentru că nu le-au dat posturile înapoi, aceştia fiind urmaţi de alţi 16 subofiţeri care au înaintat acţiune în instanţă. Ei cer, în plângerea înaintată instanţei, pe lângă repunerea în funcţii şi obligarea celor două inspectorate la plata tuturor drepturilor băneşti ce le-au fost reţinute de la momentul punerii la dispoziţie şi până la momentul repunerii în funcţii, plata unor daune morale în sumă de câte 5.000 de lei pentru fiecare şi plata cheltuielilor de judecată.