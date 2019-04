Procesul lui Dragnea, amânat. Judecătorii au admis cererea avocaţilor

Judecătorii au admis cererea avocaţilor de amânare a procesului DGASPC Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă, fiind stabilit termen pe data de 20 mai, la ora 11:00. Dragnea a ieşit în aplauze, dar şi huiduit de la ÎCCJ.

„Completul de 5 judecători a hotărât admiterea cererilor de amânare ca aceştia să-şi pregătească apărarea”, a spus preşedintele completului după deliberări, subliniind că termenul de 20 mai ar putea fi ultimul.

Magistraţii au admis, astfel, cererile avocaţilor de a amâna procesul.

„Cerere de amânare a judecăţii. De constatare a încheierii cercetării judecătoreşti după pronunţarea conflictului constituţional. Noi considerăm că unul din motivele noastre de apel aproape identic face obiectul acestei cereri, a unui conflict juridic de natură constituţională. Această cerere pe rolul CCR poate avea caracter de chestiune prealabilă. Considerăm că e normal să se aştepte soluţionarea acestui conflict. (...) Dacă instanţa rămâne în pronunţare anterior CCR, nu ar mai exista un remediu procesual dacă s-ar constata compunerea nelegală. (...) Să nu constataţi încheiată cercetarea judecătorească şi să amânaţi”, a cerut în instanţă Adrian Toni Neacşu, avocat în dosar.

Audiat de către judecători, Liviu Dragnea a declarat că este nevinovat şi că nu este de acord cu afirmaţiile din motivarea condamnării din prima instanţă, unde se menţionează că ar fi coordonat DGASPC Teleorman.

„Menţin declaraţia dată anterior, precum şi cea de la confruntare. Doamna preşedinte, aşa cum am spus şi la fond, sunt total nevinovat. Nu am avut cunoştinţă că doamna Botorogeanu (Adriana Botorogeanu, n.r.) şi Stoica (Anisia, n.r.) nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus că aceste două salariate nu se prezintă la locul de muncă. Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni asupra nimănui pentru a le menţine pe cele două în funcţie. Nu sunt de acord cu afirmaţiile din motivarea de la fond că aş fi minimalizat nişte atribuţii. Nu am coordonat sau controlat DGASPC Teleorman, care nu se afla în subordinea mea ci a Consiliului Judeţean, potrivit legii. Atribuţiile de coordonare directă le aveau colegiul director şi secretarul judeţului”, a declarat Liviu Dragnea, în faţa magistraţilor.

Dragnea a mai spus că nu a discutat cu nimeni astfel încât două angajate să fie acceptate la DGASPC Teleorman şi să nu frecventeze locul de muncă pentru a lucra la PSD.

„Nu este adevărat că în anul 2008, Alesu Floarea ar fi venit să discute cu mine despre situaţia celor două inculpate, Stoica şi Botorogeanu. Nici în anul 2009. Nu am avut discuţii cu Alesu Floarea despre modificarea organigramei şi înfiinţarea biroului secretariat”, a mai declarat liderul PSD.

„Sigur că le vedeam pe aceste două doamne, cum vedeam şi alţi voluntari. Eu nu întrebam pe nimeni la întâlniri ce face fiecare volunar şi cât stă la partid. Eu nu eram şomer, munceam toată ziua la organizaţii. (...) Întâlnirile aveau loc în afara programului de lucru, de regulă sâmbăta. În mod excepţional au avut loc în timpul săptămânii, dar după programul de lucru, seara. În afară de participarea la aceste întâlniri, eu nu mai mergeam la sediul partidului, pentru că nu aveam de ce. Pe Stoica şi Botorogeanu le-am văzut prezente la unele din aceste întâlniri. (...) Dacă voiam să vorbesc cu secretarul executiv, ne vedeam la Consiliul Judeţean, nu la partid. Nu prea se întâmpla nimic acolo. După intrarea în opoziţie, bătea vântul în sediile PSD în acei ani. Nu ştiu dacă sunt elegant, dar asta e realitatea. Foarte greu îi aduceam să facem acele birouri judeţene. Oamenii erau foarte speriaţi”, a mai spus liderul PSD.