Procesul lui Hayssam s-a încheiat, se aşteaptă verdictul

Procesul omului de afaceri sirian Omar Hayssam s-a încheiat ieri, instanţa supremă fiind aşteptată să dea un verdict după ce pledoariile apărării şi acuzării au fost ascultate. Omar Hayssam a fost condamnat încă din 2005 la 20 de ani de închisoare pentru implicare în răpirea celor trei jurnalişti români - Marie-Jeanne Ion, Ovidiu Ohanesian şi Sorin Mişcoci - din Irak. La termenul de ieri, avocaţii sirianului au cerut anularea deciziei instanţei Curţii de Apel (CA) Bucureşti şi trimiterea dosarului în vederea rejudecării. De asemenea, ei au solicitat instanţei să schimbe încadrarea juridică a faptelor în cazul sirianului, în eventualitatea respingerii posibilităţii de rejudecare a dosarului. Avocaţii au evidenţiat faptul că instanţa de fond nu a emis o decizie definitivă legală în acest dosar, dat fiind faptul că nu au administrat 24 de probe ce constau în audierea unor martori importanţi, partipanţi la evenimentele din perioada răpirii celor trei jurnalişti. \"Nu vrem în mod absurd achitarea lui Hayssam, ci vrem aflarea adevărului\", a spus unul din avocaţi. Cei doi apărători au criticat-o din nou pe judecătoarea Sofica Dumitraşcu de la CA Bucureşti, care s-a ocupat de acest caz, invocînd motivul lipsei de experienţă necesară pentru a judeca o astfel de cauză şi faptul că aceasta a trecut de la statutul de avocat direct la statutul de judecător. În altă ordine de idei, apărătorii lui Hayssam sînt de părere că încadrarea faptelor în cazul clientului lor este greşită şi că acesta nu s-ar fi asociat şi nu ar fi constituit o grupare în scopul săvîrşirii actelor de terorism. \"Nu spunem că Omar Hayssam este nevinovat, ci că a fost subiectul unui proces departe de respectarea drepturilor omului. Munaf a fost subiectul unei înşelătorii a procurorilor români, a fost folosit ca troc pentru condamnarea lui Omar Hayssam, procurorii promiţîndu-i că va fi consul onorific al Irakului în România\", a declarat avocatul Ion Cazacu în faţa instanţei. În ceea ce-i priveşte pe cei trei jurnalişti victime ale răpirii, Ohanesian a cerut menţinerea sentinţei CA în cazul lui Hayssam, Mişcoci a spus că este de acord cu cererea procurorului de respingere a recursului omului de afaceri sirian, iar Marie-Jeanne Ion nu a fost reprezentată de niciun apărător legal la acest termen. Reamintim că, pe 13 iunie 2007, instanţa CA Bucureşti a aplicat două pedepse în cazul lui Hayssam: o pedeapsă de 20 de ani pentru acte de terorism şi una de 15 ani pentru alte infracţiuni, acuzatul urmînd să execute pedeapsa cea mai mare. Totodată, instanţa a hotărît confiscarea sumei de 30.000 de dolari şi plătirea daunelor morale în valoare de cîte două milioane de euro pentru fiecare dintre cei trei jurnalişti răpiţi la Bagdad şi a mai decis punerea sub sechestru asigurator a anumitor bunuri deţinute de Hayssam şi de soţia sa, precum şi plătirea cheltuielilor judiciare către stat, în valoare de 70.000 de lei. Totodată, lui Hayssam i-au fost interzise anumite drepturi civile şi cetăţeneşti pentru o perioadă de 10 ani după executarea pedepsei cu închisoarea. Decizia CA a fost contestată de avocaţii sirianului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hayssam a fost acuzat de iniţiere, constituire şi sprijinirea unei asocieri în scopul săvîrşirii de acte de terorism. Cu un an în urmă, în 26 aprilie 2006, instanţa CA stabilise judecarea lui Hayssam în stare de libertate, pe motive medicale, iar, la sfîrşitul lui iunie, sirianul a parasit România. Ulterior, anchetatorii au stabilit \"cu certitudine\" că Hayssam a părăsit ilegal România şi că se află în afara spaţiului naţional, iar CA a emis un mandat de urmărire internaţională pe numele său. În septembrie anul trecut, soţia lui Hayssam a reuşit să obţină o hotărîre judecătorească prin care i s-a permis să părăsească România pentru o perioadă determinată de timp. Sub pretextul unei călătorii la bunicii, soţia lui Omar Hayssam împreună cu cei şapte copii ai sirianului au părăsit ţara ajungînd în Siria, de unde nu s-au mai întors. Hayssam este dat în urmărire internaţională în toate cele 186 de state afiliate OIPC Interpol.