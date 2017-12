Procesul lui Mircea Diaconu cu ANI, amânat o săptămână

CONTESTAŢIE Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au amânat, pentru 19 iunie, pronunţarea deciziei referitoare la contestaţia înaintată de ministrul Culturii, Mircea Diaconu, prin care a solicitat instanţei anularea raportului ANI, care îl declarase incompatibil pentru calităţile publice pe care de deţinea. La termenul din 5 iunie al procesului, avocatul ministrului a susţinut că, în momentul în care a fost elaborat raportul ANI, Diaconu nu ocupa o funcţie considerată incompatibilă potrivit legislaţiei în vigoare în acel moment. \"Mircea Diaconu ocupa o funcţie de conducere, dar nu de autoritate. Nu ocupa o funcţie prevăzută în legislaţia în vigoare, de aceea acţiunea ANI nu poate fi luată în considerare\", a spus avocatul. El a depus la instanţă o serie de documente privind hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu regulamentul de funcţionare al Teatrului Nottara. ANI a constatat, în 27 ianuarie 2011, starea de incompatibilitate a lui Diaconu, întrucât, \"începând cu 19.12.2008, a exercitat simultan demnitatea publică de senator în cadrul Parlamentului României, precum şi funcţia de conducere de director-manager în cadrul Teatrului “C.I. Nottara”. Curtea de Apel Bucureşti a respins, în 16.09.2011, ca nefondată, plângerea formulată de către Diaconu împotriva Raportului de evaluare a stării de incompatibilitate emis de către ANI

REPLICA MINISTRULUI CULTURII La rândul său, ministrul Culturii a declarat că în cazul în care ÎCCJ îl va găsi incompatibil se va retrage de bunăvoie din funcţie. \"Dacă cumva Curtea Supremă mă va găsi incompatibil cu marea vină de a fi condus Teatrul Nottara, cu acordul Senatului, mă voi retrage din funcţia asta. Mă duc să culeg căpşune acasă, să tund iarba şi voi fi foarte fericit. Oricum, eu am o meserie şi am foarte multă treabă. Eu nu am urcat niciodată în tramvai fără bilet. Dacă nu am bilet, cobor. Aşa se va întâmpla şi cu decizia Curţii de Justiţie. Dacă sunt incompatibil, plec\" a spus Diaconu.