Procesul medicului lui Michael Jackson a început în forţă

AFIRMAŢII DURE Procesul în care medicul Conrad Murray este judecat pentru omor din imprudenţă a început cu pledoariile de deschidere. Atât acuzarea, cât şi apărarea s-au folosit de cuvinte grele şi dovezi tulburătoare pentru a-şi susţine pledoaria. Printre acestea, o înregistrare audio cu cântăreţul drogat şi abia capabil să vorbească, dar şi o fotografie făcută o lună mai târziu, cu cadavrul său în spital. În înregistrarea audio, megastarul murmură cu greu că vrea ca spectacolele sale de la Londra să facă oamenii să spună că este ”cel mai mare artist din lume” şi că vrea să construiască spitalul pentru copii Michael Jackson. Printre martorii audiaţi se numără Kenny Ortega, coordonatorul spectacolelor de la Londra, care l-a descris pe Michael Jackson, în vârstă de 50 de ani în momentul decesului, drept ”un copil pierdut”, fără nimeni care să aibă cu adevărat grijă de el.

În pledoaria de deschidere, la doi ani după ce artistul a murit în urma unei supradoze de anestezic Propofol şi sedative, procurorul David Walgren le-a spus juraţilor că starul şi-a pus, practic, viaţa în mâinile medicului Conrad Murray. ”Această încredere greşită în Conrad Murray l-a costat pe Michael Jackson viaţa”, a afirmat acesta. Pe de altă parte, avocaţii medicului susţin că Michael Jackson şi-a provocat singur moartea, administrându-şi singur medicamente suplimentare, pentru a reuşi să doarmă. ”A murit atât de repede, atât de brusc, încât nu a avut timp nici măcar să închidă ochii”, a declarat avocatul apărării, Ed Chernoff. Medicul neagă că ar fi vinovat de moartea lui Michael Jackson, în 25 iunie 2009, dar recunoaşte că i-a dat artistului o doză mare de Propofol, pentru a-l ajuta să doarmă. Acesta riscă până la patru ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat în procesul ce urmează să dureze până la şase săptămâni. Conrad Murray, un cardiolog originar din Texas, care primea 150.000 de dolari pe lună pentru a-l îngriji pe Michael Jackson înainte de seria de 50 de spectacole ce urma să aibă loc la Londra, a plâns în timpul pledoariilor.

O STARE ÎNGRIJORĂTOARE Trupul neînsufleţit al lui Michael Jackson a fost descoperit la vila pe care o închiriase în Los Angeles, cu numai trei săptămâni înainte de începerea seriei de concerte This Is It. Kenny Ortega, coordonatorul spectacolelor, a declarat în instanţă că Jackson era încântat de concerte, pentru că voia ca şi copiii săi să îl vadă. Însă, pe 19 iunie, cu şase zile înainte de a muri, Michael Jackson a venit la repetiţiile organizate la Los Angeles într-o stare îngrijorătoare, părând pierdut şi incoerent. ”L-am hrănit, l-am învelit cu pături pentru a se încălzi, i-am învelit picioarele, pentru a-l calma şi l-am sunat pe medicul său”, a afirmat Ortega. Organizatorul le-a scris câteva ore mai târziu un e-mail promoterilor concertelor: ”Mi s-a rupt inima. Era ca un copil pierdut... Este groaznic de speriat că totul va dispărea”. Câteva zile mai târziu, artistul a fost găsit mort. Avocatul Chernoff le-a spus juraţilor că doctorul Murray încerca să îl determine să renunţe la Propofol, pe care Michael Jackson îl numea ”lapte”. Acesta a precizat că starul, obosit şi supus la presiuni înainte de concerte, a luat din proprie iniţiativă, în primele ore ale zilei de 25 iunie, opt pastile de Lorazepam, un sedativ şi calmant muscular, pentru a putea adormi. Megastarul nu a reuşit să doarmă, aşa că a adăugat şi Propofol. Acuzarea a descris beneficiile şi riscurile Propofolului şi a afirmat că Murray a cerut iniţial cinci milioane de dolari pe an, pentru a lucra pentru Michael Jackson, dar, în cele din urmă, a acceptat o plată lunară.

Părinţii lui Michael Jackson, Joe şi Katherine, surorile sale, Janet şi La Toya şi alţi membri ai familiei artistului s-au aflat, marţi, la tribunal. În faţa clădirii, zeci de fani s-au strâns, cu flori, fotografii ale artistului şi pancarte pe care scria ”Dreptate pentru Michael”. Instanţa şi-a reluat lucrările ieri, la 18.45 ora României, urmând să fie audiat producătorul seriei de concerte, Paul Gongaware, pentru a clarifica cine anume l-a angajat pe Conrad Murray să aibă grijă de Michael Jackson.