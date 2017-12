Procesul nababilor ruşi

Boris Berezovski a pierdut, la Londra, un proces împotriva lui Roman Abramovici, o acţiune judiciară în care cerea peste 4 miliarde de euro compensaţie în cadrul unei relaţii de afaceri din trecut. Procesul s-a derulat în perioada 3 octombrie 2011 - 20 ianuarie 2012. Judecătoarea Elizabeth Gloster a apreciat imediat că ea îl considera pe Abramovici ca un martor onest şi demn de încredere, respingând pretenţiile lui Berezovski în întregime.

Berezovski, în vârstă de 66 de ani, opozant declarat al Kremlinului şi care s-a exilat în 2000 în capitala britanică, fiindcă se temea pentru viaţa sa, l-a acuzat pe fostul asociat - al cărui rol cel mai vizibil este de a fi proprietarul clubului de fotbal Chelsea, câştigătoarea Ligii Campionilor în acest an - că l-a constrâns, prin ameninţări şi intimidări la vânzarea în 2001 a părţii sale din grupul petrolier rusesc Sibneft, pentru 1,3 miliarde de dolari, sumă ce reprezenta, potrivit lui, doar o parte din adevărata valoare. Potrivit lui Berezovski, Abramovici, de 45 de ani, l-a avertizat mai ales că acţiunile vor fi confiscate de Kremlin, dacă nu le va vinde. Cei doi au acţionat împreună pentru a achiziţiona Sibneft în 1995 şi au devenit amici. Ambii au întreţinut relaţii excelente cu puterea, în timpul preşedintelui Boris Elţîn. Dar Berezovski a căzut în dizgraţie sub Vladimir Putin. Avocaţii lui Abramovici au sugerat ca afacerea să fie judecată în Rusia, unde Abramovici, la momentul actual pe locul 68 într-un clasament mondial, cu o avere de 12,1 miliarde de dolari, nu are relaţii reci cu Kremlinul. În timpul procesului, Abramovici, vorbind doar în rusă, spre deosebire de reclamant, a afirmat că în realitate, Berezovsky nu a deţinut niciodată vreo parte în Sibneft, de la care gigantul rusesc de energie Gazprom a achiziţionat 73% în 2005, pentru 13,1 miliarde de dolari şi că suma de 1,3 miliarde de dolari plătită în 2001 a fost în semn de ”recunoştinţă a ajutorului său politic şi protecţiei sale în timpul creării întreprinderii”.

Procesul a fost plin de culoare, cu cei doi miliardari înconjuraţi de avocaţi britanici eminenţi, sosind la proces cu gărzile lor de corp. Audierile au pus în lumină stilul de viaţă luxoasă al celor doi bărbaţi, în care presa a comparat averile gigantice, iahturile impozante şi cuceririle feminine.