Proconsul cântă în Jupiter

Dacă e miercuri, la Teatrul de Vară din Jupiter este concert Proconsul. Îndrăgita trupă pop-rock va cânta din nou pentru turiștii din stațiune în această seară, de la ora 21.00, așa cum a făcut-o în fiecare zi de miercuri, începând cu 2 iulie, dată la care s-a deschis stagiunea estivală la Jupiter. Se pare că și mâine „Cerul va fi senin”, iar fata pentru care cântă Bodo & Co. se va afla în mijlocul publicului. Ieri, în așteptarea întâlnirii cu publicul de la mare, Bodo de la Proconsul și rapperul JerryCo, care le... arată mereu că „Așa trec anii”, se relaxau, la mare, pe nisip. Tot ieri, pe pagina de Facebook, băieții de la Proconsul transmiteau salutări de la mare fanilor de pretutindeni și le dădeau și câteva informații despre starea vremii, cât și despre starea lor sufletească: „Bună dimineața! Câțiva nori la mare, dar vouă vă trimitem soarele din inimile noastre!”, recomandându-le videoclipul „Nu mi-e bine fără tine”.

NICIO ZI DE MIERCURI FĂRĂ CÂNTEC Concertele Proconsul continuă și în luna august, în Jupiter, până pe 3 septembrie, inclusiv, când se va pune punct stagiunii estivale de la mare. Biletele pentru concertele Proconsul au prețuri de 20 de lei și pot fi procurate, zilnic, de la casieria Teatrului de Vară Jupiter, între orele 16.00 și 22.00.

DE 15 ANI, PE SCENELE MARI DE CONCERT Deși cântau de mult timp împreună, băieții de la Proconsul au devenit cunoscuți în 1999, cu maxi-single-ul „De la ruși”. Dornici de afirmare, ei și-au schimbat numele din Take Five în Proconsul şi au compus primele piese originale. Schimbarea de nume a fost de bun augur, având în vedere că un an mai târziu, în 2000, piesa „Cerul” a câștigat Premiul al III-lea la Festivalul Național de Creație și Interpretare Mamaia, iar în 2001, Proconsul devenea prima trupă din România care câștigă Cerbul de Aur. Timpul a trecut, însă, la cei 15 ani de la debut, Proconsul rămâne una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite formații de pop-rock din România. Din componența trupei fac parte: Bogdan Marin (Bodo), Dragoş Dincă - chitară, Valentin Petricenco - tobe, Robert Anghelescu - clape, Robert Ursache - bass şi Sorin Tudor - clape.