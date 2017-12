Proconsul, la festivitatea UMC-iştilor

Studenţii Universităţii Maritime Constanţa (UMC) au avut parte de o festivitate de deschidere de an inedită. În locul discursurilor, UMC-iştii au ascultat un concert organizat de conducerea UMC şi reprezentanţii Ligii Studenţilor din UMC (LSUMC), pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanţa. „Toată lumea crede că festivitatea de deschidere a anului universitar înseamnă nişte persoane care citesc discursuri şi alte persoane care ascultă. Noi am decis să continuăm tradiţia începută anul trecut şi să organizăm o festivitate care să rămână în memoria studenţilor noştri”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait. Dacă anul trecut, la festivitatea de deschidere a anului universitar, a concertat trupa Fără Zahăr, în acest an, organizatorii au oferit studenţilor UMC un concert susţinut de binecunoscuta trupă Proconsul. „Concertul de anul trecut a fost un proiect pilot. În urma succesului avut, am decis să continuăm în aceeaşi manieră şi să transformăm acest mod unic de a celebra începutul anului universitar într-o tradiţie UMC. Dorim ca, de la an la an, să aducem trupe din ce în ce mai cunoscute şi valoroase”, a declarat Bogdan Budaşcu, liderul LSUMC. Pentru anul universitar 2010-2011, conducerea UMC îşi propune să continue programele începute. „În ciuda greutăţilor cu care se confruntă sistemul educaţional universitar, pe parcursul acestui an dorim să continuăm programele de investiţii propuse, activităţile dedicate studenţilor şi programele de formare profesională ale cadrelor didactice universitare”, a precizat rectorul UMC.