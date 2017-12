Procter & Gamble își vinde brandurile

Procter & Gamble, cel mai mare producător de bunuri de consum la nivel mondial, intenţionează să vândă sau să renunţe la circa 100 de branduri în următorii doi ani, pentru a reduce costurile şi a se concentra pe cele mai importante linii de produse. Cele 70-80 de branduri care vor rămâne în portofoliul P&G au reprezentat 90% din vânzări şi peste 95% din profitul din ultimii trei ani, a declarat directorul general al companiei, A.G. Lafley, care reevaluează portofoliul de branduri şi a început deja să restrângă operaţiunile grupului.

Până în prezent, cea mai notabilă decizie a fost vânzarea diviziei producătoare de alimente pentru animale, pentru 2,9 miliarde de dolari. Între cele mai importante branduri ale companiei se află detergenţii Tide, scutecele Pampers, pasta de dinţi Crest şi aparatele de ras Gillette. ”Vom vinde un brand de peste un miliard de dolari, dacă nu mai este strategic. Nu vindem muştele de pe coada câinelui”, a afirmat şeful P&G. Între brandurile care ar putea fi vândute se numără Ausonia, Discreet, Blend-a-Dent, Braun, Oral-B şi Rindex, care realizează, fiecare, vânzări de sub 100 de milioane de dolari, consideră Ali Dibadj, analist la Sanford C. Bernstein în New York. Vânzările P&G au scăzut cu 1%, la 20,2 miliarde de dolari, în trimestrul al patrulea, încheiat la 30 iunie. Analiştii anticipau vânzări de 20,5 miliarde de dolari.