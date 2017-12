Procuror și polițist, acuzați de fabricarea unui dosar politic

Continuăm și în această ediție cu un nou episod din epopeea terenurilor-fantomă din comuna Bărăganu, care are mai multe ramificații decât părea la început și o serioasă încărcătură de interes politic, după cum spune însuşi primarul Titu Neague. Pe scurt, vă reamintim că povestea tumultuoasă a terenurilor din Bărăganu a ajuns în paginile ziarelor pentru că islazul comunei este lucrat de câțiva oameni influenți sau apropiați de-ai lor, care refuză să le restituie oamenilor proprietăţile și care se folosesc de toate pârghiile pentru ca acele terenuri să rămână „îngropate“. Și asta cu toate că există documente care arată clar ale cui sunt terenurile, care a fost traseul proprietății lor și cine le lucrează de fapt. S-a ajuns în instanță, dar asta nu a contat. Afirmațiile îi aparțin primarului, care s-a ales și cu un dosar despre care spune că a fost fabricat politic de procurorul de caz Laura Belu și de inspectorul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Nicolae Tomescu (ambii implicaţi în această poveste). „În 2011, când am devenit primar al comunei Bărăganu și am descoperit toate actele care atestă proprietatea asupra islazurilor celor două localități - Bărăganu și Lanurile, trebuia să duc la îndeplinire, alături de Consiliul Local Bărăganu, ultima formalitate, și anume inventarierea a 166 ha de islaz comunal. Conform Legii 215/2001, consiliile locale împreună cu primarul au obligația de a înscrie în inventarul anual toate bunurile proprietate privată ale comunei. Pentru că am respectat legea, acest lucru nereprezentând o normalitate în accepțiunea anchetatorilor, am fost pedepsit cu un dosar politic (acuzațiile care mi se aduc sunt fals și uz de fals). Cu alte cuvinte, dacă respecți legea ori dacă o calci în picioare este același lucru“, a declarat Titu Neague. Primarul a explicat de ce crede că dosarul care i-a fost întocmit este unul politic.

ORDONANȚĂ DE CAMPANIE Edilul-șef a amintit că în 2012, după ce a intabulat islazurile în proprietatea privată a comunei Bărăganu, reușind în acest fel „să le smulgă din ghearele grupului infracțional format din Ion Radu, Sofia Radu și Virgil Lixandru, reprezentanți ai SC AgerTrans SRL, „păgubiții“ au dat fuga, în 31 mai, la ruda lor Nicolae Tomescu“. „Angajatul SIF i-a îndrumat să depună o cerere la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța prin care să solicite procurorului Laura Belu interzicerea accesului la proprietate al comunei Bărăganu. În aceeași zi, fără să verifice niciun document din partea autorității locale, procurorul a fost de acord, iar în 1 iunie a emis ordonanța în acest sens, dată de la care terenurile au fost predate aceluiași grup infracțional. În 10 iunie 2012 au avut loc alegerile locale, iar unul dintre contracandidații mei era soțul secretarei din comuna Mereni, Iancu Gheorghiță. În 6-7 iunie 2012, ca să aibă șanse mai mari de reușită, au tipărit ordonanța din 1 iunie în aproximativ 700 de exemplare și au împărţit-o din poartă în poartă locuitorilor, cu scopul de a mă denigra și de a pierde alegerile. Dovada că ordonanța a fost emisă electoral și că toată tevatura are legătură cu politicul este faptul că, oficial, Primăria Bărăganu a primit ordonanța la sfârșitul lui august 2012, şi nu în iunie. Planul a fost acela ca eu să pierd alegerile, iar în cazul în care Iancu Gheorghiță le-ar fi câștigat, era mult mai simplu să dispară din nou islazurile comunei“, a precizat Neague. Edilul-șef a adăugat, ca element de luat în calcul, faptul că frații și rudele secretarului comunei Mereni „lucrează și ei în același mod cele 240,28 ha de islazuri comunale din Mereni și astea sunt lucruri care pot fi demonstrate“.

SFIDARE PE FAȚĂ Disputele nu s-au purtat doar în instanță. Constatând că, în plină campanie electorală, ordonanța se plimbă pe la porțile oamenilor, primarul a sunat-o pe Laura Belu în încercarea de a-i spune că documentul a fost emis fără a avea probele concludente, adică cele ale autorității locale, care ar fi dus la un alt deznodământ. Răspunsul a fost frapant: „Ce, vrei să tropăi de frică?“. Chiar dacă a lansat acuzații dure la adresa procurorului, Neague spune că nu ar vrea să se înțeleagă că are vreo problemă cu „oamenii” Laura Belu și Nicolae Tomescu. „În afara serviciului, probabil că sunt oameni de bună calitate. Am o problemă cu procurorul Laura Belu, despre care cred cu tărie că a luat această măsură abuzivă, denigratoare și cu rea-credință în urma unei comenzi politice. Nu cred că este vorba de lipsă de profesionalism“ , a mai spus edilul-șef. Ca atare, primarul i-a recomandat procurorului să studieze notificările făcute de Primărie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, prin care arăta cum Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța a mutat abuziv, printr-un proces-verbal semnat în 2010, granița comunei, având scopul ca islazurile să rămână la comuna Mereni și, în acest fel, să li se piardă urma. Interesant este că același OCPI, în 2006, trecea aceleaşi izlazuri în proprietatea comunei Bărăganu. „În această speță se poate vedea câte legi au fost încălcate și ce abuzuri grave, fals și uz de fals au fost săvârșite, infracțiuni pe care procurorul Laura Belu nu vrea să le vadă. Aș mai dori ca acești anchetatori să treacă pe la aceleași porți la care au trimis în 2012 ordonanța și să-i întrebe pe bătrânii care la colectivizare dețineau islazurile cu ce trăiesc, de ce au vândut animalele și de unde cumpără o lingură de lapte pentru traiul necesar unui bătrân bolnav“, a încheiat Neague. Povestea nu se termină aici. Vom reveni cu noi date din acest scandal.