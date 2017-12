Procurori păcăliţi de traficanţi de haşiş

Constănţenii Jana Radu şi Gheorghe Radu, mamă şi fiu, sunt căutaţi de procurorii DIICOT Constanţa de aproape un an, pentru că se sustrag urmăririi penale. Conform anchetatorilor, în martie 2010, cei doi au fost prinşi în flagrant, în Bucureşti, în timp ce îi vindeau unui investigator sub acoperire 700 de grame de haşiş, contra sumei de 3.000 de euro. Audiaţi la momentul respectiv, ei au declarat că au găsit drogul la gunoi în Spania, dar nu au ştiut că este vorba despre haşiş. „Am crezut că este o ciocolată mai specială şi am adus-o în România ca să o vindem”, au susţinut mama şi fiul în faţa procurorilor. Cei doi au reuşit să scape de arestare după ce i-au convins pe procurorii DIICOT Constanţa că sunt gata să colaboreze şi să le dea informaţii despre alţi traficanţi de droguri. Anchetatorii nu au propus arestarea celor doi şi au luat faţă de aceştia măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Cum s-au văzut liberi, Jana şi Gheorghe Radu au dispărut. Procurorii i-au căutat la adresele indicate de cei doi, dar au descoperit că acestea erau fictive. Din investigaţiile efectuate timp de un an de oamenii legii s-a stabilit că Jana şi Gheorghe Radu ar fi plecat în Spania. Pentru a-i putea da în urmărire internaţională, procurorii DIICOT au cerut, ieri, instanţei, arestarea preventivă în lipsă a celor doi, însă judecătorii au respins propunerea.