Procurorii anticorupţie au pus sechestru pe bunurile judecătoarei arestate

Procurorii anticorupţie au audiat-o vineri pe judecătoarea Veronica Cîrstoiu şi i-au adus acesteia la cunoştinţă faptul că i-au pus sechestru asigurător pe o parte dintre bunurile ce se regăsesc în declaraţia de avere, până la suma despre care susţin că a primit-o aceasta drept mită. Avocaţii din caz au precizat, vineri, că Veronica Cîrstoiu a fost adusă la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), din arest, pentru a i se comunica faptul că s-a pus sechestru asigurător pe o parte dintre bunurile sale. Apărătorii judecătoarei nu au dorit să menţioneze care este valoarea bunurilor sechestrate, însă, potrivit normelor legale în vigoare, sechestrul asigurător se pune până la concurenţa sumei constatate în cadrul infracţiunii. Tot la DNA a ajuns, vineri, şi fostul avocat al lui Dinel Staicu, Alina Ileana Răducan, care are şi calitate de denunţător în acest caz.

DECLARAŢIA DE AVERE Reamintim că judecătoarea Veronica Cîrstoiu, de la Curtea de Apel Bucureşti, cercetată de DNA pentru luare de mită şi trafic de influenţă, deţine cinci terenuri şi două apartamente, potrivit declaraţiei de avere din 12 iunie 2012. Conform documentului citat, judecătoarea are două terenuri în comuna Priseaca, două în Tătărani şi unul în Târgovişte. Cele din comuna Priseaca au fost cumpărate în 2004, respectiv 2008, şi au 1.133 de metri pătraţi în extravilan, respectiv 1.800 metri pătraţi teren agricol. Cele din comuna Tătărani au fost cumpărate în 2007 şi 2010, se află în intravilanul şi extravilanul localităţii şi au o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi, respectiv 20.000 de metri pătraţi. Terenul din Târgovişte a fost cumpărat în 2007, este în intravilanul localităţii şi are 2.000 de metri pătraţi. Veronica Cîrstoiu are două apartamente în Târgovişte, cumpărate în 2004 şi 2006, în suprafaţă de 64, respectiv 70 de metri pătraţi. Tot în declaraţia de avere, magistratul menţionează a vândut, în aprilie 2012, un apartament mobilat către Elena Vlad, obţinând astfel 57.000 de euro, după ce, în 2011, îi vânduse lui Gabriel Boroş un autoturism Volkswagen pentru 20.000 de euro. Judecătoarea are şi două depozite bancare, din 2008 şi 2009, şi un credit din 2006, scadent în 2031, în valoare de 37.000 de euro. La categoria venituri, Cîrstoiu are declarat doar salariul, în cuantum de 104.000 de lei pe an.

DOSARUL DINEL STAICU Judecătoarea Veronica Cîrstoiu şi fiul acesteia, Florin Cergan, au fost arestaţi preventiv în 9 august, de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul în care sunt acuzaţi de complicitate la trafic de influenţă şi luare de mită pentru soluţii favorabile în dosare, printre care şi cel al lui Dinel Staicu. În motivarea deciziei de arestare preventivă, instanţa a arătat că judecătoarea Veronica Cîrstoiu a primit de la Dinel Staicu, prin intermediul avocatei acestuia, Adriana Dascălu, 630.000 de euro pentru a anula condamnarea la şapte ani de închisoare cu executare primită de Dinel Staicu în dosarul fraudării Băncii Internaţionale a Religiilor (BIR). Procurorii DNA au stabilit că, în perioada august 2011 - ianuarie 2012, Adriana Dascălu a pretins de la Dinel Staicu 2,5 milioane de euro, sumă redusă ulterior la două milioane de euro şi apoi la 1,5 milioane de euro, spunând că are influenţă asupra celor trei magistraţi din completul de la Curtea de Apel Bucureşti care judeca atunci contestaţia în anulare formulată de Staicu în dosarul fraudării BIR. Din completul care a judecat contestaţia în anulare au făcut parte Veronica Cîrstoiu, Dumitriţa Piciarcă şi Liliana Bădescu. Astfel, în urma înţelegerii cu Dinel Staicu, avocata Adriana Dascălu ar fi primit, în luna ianuarie 2012, o primă tranşă de 1,2 milioane de euro şi a stabilit ca diferenţa de 300.000 de euro să îi fie dată după ce instanţa pronunţa admiterea contestaţiei în anulare, au notat judecătorii în motivarea deciziei de arestare a judecătoarei Veronica Cîrstoiu şi a fiului acesteia, Florin Cergan. Deşi, în 22 februarie 2012, completul de judecată format din Veronica Cîrstoiu, Dumitriţa Piciarcă şi Liliana Bădescu a anulat condamnarea la şapte ani de închisoare cu executare, Dinel Staicu nu i-a mai dat avocatei Adriana Dascălu diferenţa de 300.000 de euro. Omul de afaceri Dinel Staicu şi Ioana Carmen Popescu, fost director general la SC BDJ Craiova, au fost acuzaţi de dare de mită şi, respectiv, complicitate la această infracţiune, fiind reţinuţi în 13 august şi arestaţi o zi mai târziu. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi fratele lui Dinel Staicu, Marian Staicu, Costinel Dinişoară şi Ionuţ-Cătălin Butaru-Nistor, pentru complicitate la dare de mită. Judecătoarele Veronica Cîrstoiu, Dumitriţa Piciarcă şi Liliana Bădescu au fost cercetate de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu în legătură cu modul în care au decis anularea deciziilor anterioare ale instanţelor prin care Dinel Staicu a fost condamnat la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul fraudării BIR. În final, DNA a dispus scoaterea de sub urmărire penală a celor trei judecătoare, care, în paralel, au fost verificate disciplinar de către Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a respins în 4 decembrie 2012, ca neîntemeiată, acţiunea disciplinară împotriva judecătoarelor Liliana Bădescu, Veronica Cîrstoiu şi Dumitriţa Piciarcă.