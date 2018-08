Procurorii constănțeni care vor șefia DNA, vizați într-un dosar de CORUPȚIE!

Procurorii constănțeni Andrei Bodean, de la structura teritorială Constanța a parchetului anticorupție, și Adina Florea, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, nu au avut nici cea mai mică reținere de la a candida pentru fotoliul lăsat liber de fostul prcurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, depunîndu-și candidaturile vineri, 24 august a.c., în pofida faptului că sunt vizați într-un dosar penal privind infracțiuni de trafic de influență, abuz în serviciu, fals și favorizarea făptuitorului, aflat în lucru chiar la DNA! Redeschiderea urmăririi penale în dosarul în care sunt vizați a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la cererea șefului Secției I DNA, procurorul Gheorghe Popovici. În aceeași cauză apare și procuroarea Elena Grecu, fostă candidată la șefia DNA în sesiunea trecută.

Dosarul se află în instrumentare la DNA de mai bine de un an, după ce Înalta Curte a decis, anul trecut, în luna mai,redeschiderea urmăririi penale față de cei doi procurori la solicitarea șefului Secției I Gheorghe Popovici.De mai bine de un an însă DNA nu reușește să dea o soluție în acest dosar, urmărirea penală fiind începută in rem (cu privire la faptă), potrivit răspunsului dat de DNA la solicitarea publicației lumeajustitiei.ro. Dar iată că cei doi candidați constănțeni, Andrei Bodean și Adina Florea, nu sunt singurii procurori față de care ICCJ a dispus redeschiderea urmăririi penale, ci și procuroarea Elena Grecu, care a candidat și ea, fără success, în sesiunea anterioară, la șefia DNA, dar și alți magistrați.

Istoria dosarului care le stă în coastă proaspeților candidați începe în primăvara anului 2016,mai exact în luna martie, atunci când Grigore Dumitrel a formulat o plângere penală împotriva mai multor magistrați, printre care și Andrei Bodean. Dosarul a fost închis, dar soluția de clasare a fost atacată cu plângere de Dumitrel, iar acțiunea acestuia a fost admisă în 18 ianuarie 2017, atunci cândșeful Secției I DNA, Gheorghe Popovici, a admis plângerea formulată, constatând că “probatoriul administrat în cauză este insuficient ca să poată ajunge la o concluzie cu privire la existența ori inexistența faptelor sesizate”, iar “temeiurile pe care s-a întemeiat soluția de clasare nu subzistă”. În mai 2017, ICCJ a confirmat, printr-o decizie definitivă, redeschiderea urmăririi penale în acest caz! De atunci, ciudat sau nu, cercetările nu au depășit faza de "in rem".

Nu ne putem pronunța asupra vinovăției sau nevinovăției procurorilor constănțeni Andrei Bodean și Adina Florea în dosarul în care sunt vizate infracțiunide trafic de influență, abuz în serviciu, fals și favorizarea făptuitorului, soluția, cel mai probabil, urmând a fi dată de Secția pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (PÎCCJ), acolo unde va ajunge dosarul grație faptului că, potrivit modificărilor la Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, promulgată recent de președintele Klaus Iohannis, DNA trebuie sa predea toate cauzele cu magistrați. Ne putem întreba însă ce îi poate mâna pe cei doi procurori în lupta pentru șefia DNA când, deocamdată, asupra lor planează niște suspiciuni care dacă s-ar dovedi fapte săvârșite s-ar transforma în foarte mulți ani de pușcărie… Da, știm… Pentru unii se aplică suspiciunile rezonabile iar pentru alții este valabilă prezumția de nevinovăție…