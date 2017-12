„Procurorii DNA şi DIICOT sunt consideraţi superiori judecătorilor”

06:47:59 / 18 Iunie 2015

sant altii mai amarati ca voi

Aveti atatea drepturi cum n-are nicio alta categorie, pensii speciale de peste 10.000 lei, paza, si cand gresiti cu voie sau fara voie ca in cazul Rarinca cine va trage la raspundere , nimeni, stat in stat. Daca nu va convine , de ce nu plecati in strainatate cum spunea Basica medicilor, si aia erau platiti ce 1.000 lei nu ca voi cu 10.000 lei.