Procurorii vor încă un mandat de arestare în lipsă pentru Sebastian Ghiță

Procurorii DNA Ploiești cer arestarea în lipsă pentru Sebastian Ghiță într-un nou dosar, acesta fiind acuzat de intervenții contra-cost pentru acordarea unor contracte IT cu statul unor firme, unul dintre cei la care ar fi intervenit fiind fostul premier Victor Ponta.

"În perioada 2007 - 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii SC Siveco România SA şi a primit, în mod indirect de la aceştia suma de 22.872.321,21 lei (bani însuşiţi), respectiv suma de 24.620.988,85 lei (bani folosiţi pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. Teamnet International S.A., pentru aceasta din urmă şi în scopul determinării reprezentanţilor Băncii Mondiale să achiziţioneze acţiuni la acest agent economic şi să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. Expert One Research S.R.L. şi S.C. 360 Revolution S.R.L., semnatari ai documentelor, prin simularea unor relaţii comerciale între S.C. Siveco Romania S.A. şi societăţile comerciale menţionate respectiv, constând în achiziţionarea fictivă de servicii IT, promiţând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali şi funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, CNAS, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Consiliului Judeţean Tulcea, Consiliului Judeţean Braşov, respectiv promiţând că va interveni la primul ministru al României Ponta Victor Viorel, ministrul agriculturii Valeriu Tabără, miniştrii Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Zsolt Nagy şi Valerian Vreme, miniştrii sănătăţii Eugen Nicolaescu şi Nicolae Bănicioiu, directorul CNAS, Doru Bădescu, directorul general APIA, Doru Nechiti, în vederea atribuirii şi derulării în bune condiţii (fără impedimente la acordarea plăţilor) a contractelor finanţate din fonduri publice încheiate cu SC Siveco România SA", se arată într-un document din dosarul procurorilor. Fostul deputat Sebastian Ghiță este urmărit penal pentru trafic de influență, spălarea banilor în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat, în noul dosar penal instrumentat de DNA Ploiești în care procurorii au cerut arestarea în lipsă. Tribunalul Prahova urmează să ia o decizie în acest caz. Unul dintre argumentele aduse de procurorii în cererea de arestare preventivă se referă la faptul că acesta se sustrage mai multor anchete în curs și unul alt mandat de arestare. Surse din sistemul judiciar sunt de părere că Sebastian Ghiță ar fi fugit într-o țară cu care România nu are acord de extrădare, existând suspiciunea că ar avea protecția unor instituții ale statului. Pe de altă parte, surse din rândul celor care îl caută susțin că acesta ar fi în România. Familia lui Sebastian Ghiță nu dorește să îl dea dispărut, soția lui fiind audiată de mai multe ori, potrivit unor surse apropiate anchetei. Sebastian Ghiță a fost pierdut, în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, de polițiștii care îl filau pe DN1, în timp ce se îndrepta către casă de la un eveniment al SRI, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, poliţiştii care îl supravegheau ar fi spus că acesta conducea cu peste 200 km/h şi că un alt autoturism i-ar fi blocat pe poliţişti. Ulterior, maşina în care se afla Sebastian Ghiţă a fost găsită la locuinţa sa, astfel că cei care efectuau filajul ar fi crezut că doarme. Pe de altă parte, surse apropiate anchetei spun că nu se punea problema urmăririi în trafic, de organele de cercetare penală fiind solicitate interceptarea acestuia și monitorizarea în puncte fixe. Mai mult, ultimul loc în care a fost văzut Sebastian Ghiță a fost evenimentul SRI.

Pe numele lui Sebastian Ghiță a fost emis un mandat de arestare în lipsă, după ce a încălcat măsura controlului judiciar, fiind dat în urmărire naţională şi internaţională. În noul dosar în care este vizat Sebastian Ghiță sunt cercetați sub control judiciar cumnatul acestuia, Cristian Anastasescu, pentru complicitate la trafic de influență și spălare a banilor, ambele în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat şi Bogdan Padiu, director Teamnet Group, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor, ambele în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.