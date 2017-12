Procurorii vor să se transforme în legiuitori. Ministrul Justiției le pune frână!

Proiectul de lege privind modificarea legilor Justiţiei, inițiat de ministrul Tudorel Toader, a stârnit mânia magistraților, în special al procurorilor. Capul răsculaților a fost chiar șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care a afirmat că, prin acest proiect, se aduce atingere independenței Justiției. De fapt, Laurei Codruța Kovesi îi e teamă că ar mai putea să fie demisă mai ușor. Asta deoarece, în pachetul de legi propus de Toader, președintele României, este eliminat din procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și a procurorului general al României. O altă propunere care i-a iritat pe procurorii lui Kovesi face referire la poziția juridică pe care o au magistrații „în raport cu legea și cetățenii”. Concret, Toader a afirmat că statul, prin Ministerul Finanţelor, va fi obligat să se îndrepte împotriva magistraților pentru despăgubiri. De asemenea, o altă modificare importantă anunțată de Tudorel Toader și care le stă în gât procurorilor vizează anchetarea magistraţilor acuzaţi de abuzuri sau infracţiuni. Este vorba de înființarea unei direcţii speciale, pe lângă DNA şi DIICOT.

MINISTRUL JUSTIȚIEI PUNE PICIORUL ÎN PRAG

După ce a fost criticat de procurori, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că va trimite miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii proiectul de modificare a legilor Justiției, nu însă și la parchete. „Nu l-am trimis și nu îl trimit la Ministerul Public și nici la componentele sale, pentru că avizatorul e CSM, care are secție de procurori, de judecători, și CSM e garantul independenței Justiției și avizator pe legile Justiției. (...) Trimit proiectul de lege la CSM, aștept să îl primim înapoi, îl trimit la Guvern și de acolo începe procedura decizională. Ministerul Justiției este inițiator“, a afirmat Tudorel Toader. El a adăugat că, în procedura de adoptare a unei legi, fiecare are rolul lui constituțional, considerând că procurorii trebuie să-și vadă de rolul lor. „Ministerul inițiază proiectul de lege, cu dezbatere publică, Guvernul și-l însușește, aprobă, eventual cu modificări, după care, dacă trece de Guvern, proiectul de lege se duce în Parlament. În acest parcurs, fiecare participant la elaborarea unei legi trebuie să își respecte limitele de competență constituțională. Procurorii nu fac legi. Eu nu am știut că avem un Parlament tricameral. Un Parlament cu Senat, Camera Deputaților și procurori care să voteze legi. Știu că procurorii aplică legea. CSM, care are secție de procurori, este cel care avizează conținutul propunerii legislative“, a adăugat Toader.