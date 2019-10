Procurorul adina Florea, din nou la CSM

19:47:41 / 07 Octombrie 2019

Este de neinteles ...

... de ce un procuror cu un CV serios , precum Adina Florea , nu-si face bocceluta si se intoarce la Constanta , in conditiile in care Sectia Speciala -infiintata de gruparea Dragnea pentru anume lucruri - este blamata si de americani si de europeni , iar magistratii romani , in mare majoritate , nu empatizeaza deloc cu mercenarii politruci de acolo . Sa vrea sa ramana la Bucuresti doar pentru a fi alaturi de iubi Deliorga , sau si pentru a fi alaturi , pana la sfarsit , de penalii din PSD-ALDE ?