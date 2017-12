Procurorul general adjunct constănţean Vasile Grosu iese la pensie

După o viaţă petrecută în rîndul magistraţilor, procurorul Vasile Grosu a decis că este cazul să iasă la pensie, pentru a-şi creşte nepoţii. Decretul pentru eliberarea sa din funcţia de procuror din cadrul Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa a fost semnat, marţi, de către preşedintele României. Cariera lui Vasile Grosu a început în 1975, cînd a fost numit procuror la Parchetul Feteşti, unde a activat pînă în anul 1981. Apoi a fost mutat la Parchetul Călăraşi, iar în 1983 a devenit prim procuror al Parchetului Judecătoriei Călăraşi. Nouă ani mai tîrziu, Grosu a ajuns şeful Parchetului Tribunalului Călăraşi, iar în aprilie 1999 a fost transferat la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa, în funcţia de prim-procuror. Cariera lui Vasile Grosu a avansat, a ajuns procuror şi apoi inspector la Parchetul Curţii de Apel Constanţa. Din ianuarie 2004 şi pînă în prezent, Grosu a fost procuror general adjunct al Parchetului Constanţa. „Am decis că este timpul să mă pensionez, după 33 de ani de carieră. Pentru mine, toată activitatea a fost o satisfacţie, încă de pe băncile facultăţii, şi ies la pensie cu sufletul împăcat. Am o carieră lungă în spate şi trebuie să mă ocup de nepoţi, pentru că de copiii mei nu am avut timp să mă ocup. Plec foarte mulţumit din toate punctele de vedere, iar cea mai mare realizare sînt nepoţii. Am doi de la băiat, fata o să ne dăruiască un flăcău în ianuarie, aşa că voi fi un pensionar foarte ocupat”, a declarat (încă) procurorul general adjunct. Decretul semnat de preşedintele României va fi publicat în Monitorul Oficial zilele acestea. Vasile Grosu îşi va încheia cariera pe 30 noiembrie 2008.