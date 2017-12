Procurorul general al României şi şeful DNA, numiţi după legea în vigoare

CRITERII DE TRANSPARENŢĂ Membrii Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întâlnit, ieri, cu ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, pentru a lămuri criticile formulate de plenul CSM referitoare la procedura pentru selecţia procurorilor şi stabilirii propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al României şi procuror şef al DNA. La finalul întâlnirii, Pivniceru a anunţat că procurorul general şi şeful DNA vor fi numiţi după legea care este, în prezent, în vigoare. \"Nu-mi imaginez că cineva dă într-o săptămână o lege nouă. Numirea procurorului general şi a structurii este prevăzută în lege ca fiind atributul exclusiv al ministrului, am discutat-o cu oficiali de la UE, eu am stabilit deja criteriile, au fost agreate şi de Secţia de procurori a CSM şi nu văd un impediment. Chiar am fost felicitată pentru maniera în care am găsit aceste criterii de transparenţă\", a declarat Pivniceru, după întâlnirea cu premierul Victor Ponta şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Pivniceru a menţionat că a solicitat o întâlnire cu vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european pe justiţie, Viviane Reding, pentru a-şi prezenta proiectele, iar acum aşteaptă să vadă când va avea loc întâlnirea. Există şansa \"să fie o întâlnire informală, în sensul de prezentare\", a explicat ministrul. Pivniceru declara, marţi, la finalul şedinţei CSM, că va continua procedura de selecţie în vederea efectuării propunerii de numire în funcţia de procuror general al României şi a şefului DNA, însă nu a exclus posibilitatea aducerii unor amendamente.

CE SPUNE PNL Pe de altă parte, deputatul PNL Ludovic Orban a declarat că e de părere că numirea procurorilor-şefi la DNA şi Parchetul General ar trebui făcută de CSM, nu de preşedintele ţării la propunerea ministrului Justitiei, cum e cazul acum. \"E necesară schimbarea legislaţiei, sunt de acord cu acest punct de vedere. Alegerea procurorilor e treaba magistraturii, nu a politicului\", consideră Orban.