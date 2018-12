Procurorul general, ameninţat cu procesul de Daniel Dragomir, fost ofiţer SRI

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir anunţă că îl va da în judecată pe procurorul general Augustin Lazăr şi va spune ce legături avea acesta cu "statul paralel". Fostul angajat SRI susţine că are detalii legate de modul în care au fost scoşi bani din Microsoft dupa ce DNA a “uitat” să blocheze conturi.

"M-am saturat. Augustin Lazar. Zis Gusti, zis sclavul SRI, zis sclavul statului paralel, zis sosete albe la Parchetul General tot sustine dupa decizia CSM ca s-a referit la mine cand vorbea public de “inculpati de rang inalt”. Bine. Am decis sa il dau in judecata. Voi scoate la iveala in instanta legaturile “procurorului general” cu statul paralel. O sa vorbim si cum statea tatal lui Kovesi in capul mesei la Transgaz si ii dadea ordine lui Lazar. Cum faceau ei milioane si cu cine. Cum scoateau ei bani din Microsoft dupa ce DNA a “uitat” sa blocheze conturi. Un final de an bun", scrie Daniel Dragomir, pe Facebook.

Reacţia vine după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, în motivarea deciziei din 3 decembrie, că există indicii de încălcare a codului deontologic de către Augustin Lazăr când a folosit formularea „inculpaţi de rang înalt”. În document se arată că expresia a fost folosită la plural, deşi, aşa cum a spus procurorul general, s-a referit la doar fostul ofiţer SRI, Daniel Dragomir, care a chemat procurorii la audieri în Comisia parlamentară.