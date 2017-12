Procurorul general, numit de CSM! Ideea îi aparţine actualului procuror general! Sic!

08:18:12 / 10 Februarie 2017

destituire pentru indisciplina si insubordonare

Individul asta nu vrea sa inteleaga ca este un angajat al statului, un functionar ,care sa execute sarcinile conform fisei postului si a legilor in vigoare si nu sa-si dea pareri toata ziua. ce ar fi daca si noi am comenta toata ziua legile pe care trebuie sa le aplicam sau procedurile de lucru. Pentru toate comentariile ,facute in spatiul public,la adresa guvernului, si el facind parte din executiv, ministrul justitiei ar fi trebuit sa-l demita. La fel ar fi trebuit sa procedeze si cu doamna mov, care tot are ceva de comentat in loc sa-si vada de serviciul ei. E buna democratia dar nu pentru incalcarea ierarhiilor si a disciplinei,pentru ca se creeaza dezordine, ceea ce s-a si obtinut. Probabil ca asta s-a dorit. Noul ministru al justitiei ar trebui sa faca urgent ordine cu subalternii sai.