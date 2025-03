Procurorul-șef al DNA: Operațiunea din Portul Constanța a fost de o anvergură fără precedent

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a afirmat joi că operațiunea de la începutul acestei săptămâni din Portul Constanța a fost de o anvergură fără precedent, fiind utilizate la maxim toate resursele instituției.

"Vorbim despre un caz care vizează o infrastructură critică a statului român, mă refer aici la Portul Constanța. Operațiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent, în care am utilizat la maxim toate resursele instituției - mijloace tehnice complexe, investigatori sub acoperire. Practic, am folosit cam tot arsenalul disponibil. Un caz care a necesitat în primul rând timp și răbdare pentru a construi cu migală un probatoriu complet și pentru a identifica toate ramificațiile. Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în Portul Constanța, însă, pentru a pătrunde, a trebuit să construim cazul cu mare grijă și cu mare discreție. Combinația aceasta de opacitate și miză financiară mare necesită utilizarea tuturor resurselor noastre și a profesionalismului procurorilor și ofițerilor", a declarat Marius Voineag.