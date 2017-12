Producție-record la grâu și rapiță

Producția de grâu obținută în acest an, de peste 7,3 milioane tone, este mai bună decât recolta din 2013, chiar dacă ploile din iulie au diminuat cantitatea estimată inițial de agricultori la peste 8 milioane tone, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. Prețul grâului românesc a crescut cu 7,5%, în august, în Portul Constanța, la 185 euro/tonă, fiind cu 13 euro/tonă peste cotațiile futures cu livrare în noiembrie de la bursa din Paris. Pe de altă parte, la rapiță s-a înregistrat o producție-record, potrivit afirmațiilor ministrului Agriculturii: „A fost cea mai mare producție din istorie, în topul ultimilor 45 de ani, în condițiile în care rapița s-a introdus în cultură abia în 1970. De asemenea, eu sper că ploile din iulie au fost benefice și pentru floarea-soarelui, dar și pentru porumb“. Constantin a mai arătat că balanța comerțului cu produse agricole, în primele patru luni, arată o creștere a exporturilor față de 2013, ceea ce ar putea crea premise pentru un nou an cu excedent comercial: „În ianuarie - aprilie, am exportat peste un miliard de euro, mult mai mult decât în aceeași perioadă din 2013. Cred că vor fi doi ani consecutivi cu excedent, după 20 de ani în care am avut doar deficit comercial“. În ceea ce privește evoluția prețurilor produselor alimentare, ministrul Agriculturii a subliniat că statul nu le poate influența, totul ținând de cerere și ofertă.