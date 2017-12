Producătorii constănţeni de legume se tem de DNA

PROGRAMUL CARE A DAT SPERANŢE O statistică realizată la nivelul judeţului Constanţa în anul 2010 indica faptul că peste 60% din legumele existente în pieţe proveneau din import. Din păcate, prea puţini constănţeni se încumetau să se orienteze spre agricultură, pentru simplul fapt că statul nu se arăta deloc interesat să sprijine acest sector. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a considerat că legumicultura poate fi o soluţie viabilă din punct de vedere economic, motiv pentru care, la sfârşitul lui 2010, a adoptat o hotărâre în premieră la nivel naţional: achiziţionarea şi distribuirea gratuită de solarii la nivel judeţean, în vederea impulsionării legumiculturii. Aşa a luat naştere programul „Consumăm produse româneşti”, care la început prevedea achiziţionarea şi distribuirea a 500 de solarii gospodarilor din judeţ. „În momentul în care CJC a pus bazele acestui program, în judeţul Constanţa existau aproximativ 2.000 de solarii particulare. Am discutat cu primarii din judeţul Constanţa şi le-am solicitat să ne indice câţiva gospodari din fiecare localitate cărora să le oferim aceste solarii cu titlu gratuit, pentru a le oferi sprijinul în vederea dezvoltării unei potenţiale afaceri în legumicultură. Evident că la început au fost mulţi sceptici în privinţa reuşitei programului, însă acest scepticism a fost foarte repede spulberat. După numai câteva luni de la demararea programului, pe adresa CJC au venit tot mai multe solicitări pentru solarii, chiar şi din alte judeţe ale ţării. Au venit primari şi reprezentanţi ai consiliilor judeţene din alte zone pentru a prelua şi ei programul. Ceea ce m-a bucurat la sfârşitul primului an de implementare a proiectului a fost faptul că numărul solariilor particulare a crescut la aproximativ 4.000. Oamenii care au văzut cum se descurcă cei care au primit de la CJC solarul şi-au achiziţionat singuri toate cele necesare pentru a-şi produce legumele. Ulterior, cei care au plecat de la ideea cultivării de legume pentru consumul propriu au dorit mai mult şi s-au extins, astfel că, după trei ani de la demararea programului „Consumăm produse româneşti”, în judeţul Constanţa sunt peste 10.000 de solarii particulare, lucru care a condus la scăderea considerabilă a importurilor”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Un aspect foarte important al acestui program este acela că din fiecare solar distribuit gratuit de către CJC, după fiecare recoltă, 15% din legumele produse erau colectate de CJC şi direcţionate către persoanele nevoiaşe, centrele de plasament şi azilurile de bătrâni.

PROGRAM UNICAT, ANCHETAT Despre reuşita programului vorbesc de la sine cifrele: 1.600 de solarii distribuite gratuit şi aproximativ 2 tone de legume, adică cei 15% din recoltă care au ajuns la persoanele defavorizate, centrele de plasament şi azile de bătrâni. Mai mult decât atât, programul CJC le-a oferit unor tineri din judeţ toate motivele să investească în agricultură. Unul dintre fermierii sprijiniţi de CJC este Marius Boroi, care în prezent este furnizorul de răsaduri pentru programul CJC „Consumăm produse româneşti”. „La început mi-a fost foarte greu. Venisem din ultimul voiaj, mai mulţi ani fiind obligat să navighez pentru a câştiga bani, şi eram hotărât să investesc banii pe care îi adunasem într-o afacere şi să nu mai fiu nevoit să plec departe de familie. Am considerat că agricultura este un domeniu în care pot să reuşesc. Aşa am pus bazele primului solar, unde am început să produc răsaduri pe care le vindeam. La o întâlnire cu fermierii am intrat în contact cu reprezentanţii CJC, care pregăteau programul de solarii. M-am oferit să particip şi eu în acest program. Simpla mea participare s-a transformat într-o colaborare foarte strânsă cu CJC. Am obţinut finanţare pentru un proiect european, prin care mi-am dezvoltat afacerea. A fost imboldul de care aveam nevoie. Toată lumea a apreciat răsadurile pe care le-am făcut, mai ales că am explicat fiecăruia în parte şi o serie de lucruri despre creşterea legumelor în solar”, a spus Boroi. Practic, prin programul CJC „Consumăm produse româneşti”, suprafaţa protejată cultivată, adică suprafaţa cultivată în solarii, a crescut la aproximativ 100 de hectare, ceea ce a determinat ca, în acest an, în pieţele din Constanţa să avem sute de mii de tone de legume produse în Constanţa. Din păcate, reuşita acestui program nu este apreciată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care l-au inclus pe lista proiectelor anchetate. Drept urmare, am întâlnit un fenomen cel puţin ciudat în judeţ, fermierii refuzând să facă orice declaraţie de teamă că urmează să fie şi ei anchetaţi.