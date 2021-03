Producătorul de telefoane mobile și gadget-uri iHunt a listat la BVB prima sa emisiune de obligațiuni

Prima emisiune de obligațiuni a retailer-ului online și a producătorului de telefoane mobile și gadget-uri iHunt a început tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB, sub simbolul bursierHUNT23, a transmis Bursa de Valori București printr-un Comunicat de Presă.

Retailer-ul online și producătorul de telefoane mobile și gadget-uriiHUNT(HUNT)a listat prima sa emisiune de obligațiuni corporative laBursa de Valori București (BVB),pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT). Emisiunea are o valoare nominală de 7 milioane lei și cuprinde 70.000 de obligațiuni cu o maturitate de trei ani și o valoare nominală de 100 lei/ obligațiune. Obligațiunile au fost emise în noiembrie 2020 și au o dobândă fixă de 8,75% p.a., plătibilă semestrial.

„Ne bucurăm să vedem că iHunt își îndeplinește promisiunea din ziua listării, de a utiliza mecanismele pieței de capital pentru atragerea finanțării, fiind, totodată, un exemplu pentru alte companii românești. Această emisiune de obligațiuni, listată astăzi, și runda de finanțare încheiată la finalul lunii ianuarie de iHunt dovedesc că investitorii de la BVB sunt atenți la oportunitățile de investiție și sunt dispuși să investească în companiile cu perspective de dezvoltare. De asemenea, evoluția acțiunilor iHunt la BVB și rundele de finanțare derulate de iHunt, una dintre companiile finaliste ale programului Made in Romania derulat de BVB, ne întăresc convingerea că acest program este o bună rampă de lansare în lumea investițională pentru companiile românești", a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„iHunt este prima societate finalistă a programului Made in Romania derulat de BVB care a reușit cu succes să se listeze pe piata AeRO. Prin intermediul programului Made in Romania și a workshop-urilor derulate de BVB, iHunt a conștientizat posibilitatea unor finanțări și creșteri accelerate pe care le-a aplicat ulterior. După listarea societătii în 2019 și confirmarea strategiei de creștere puternică în 2020 cu rezultate excelente, iHunt încheie, în mod anticipat, cu o ofertă suprasubscrisă cu 45%, un prim plasament privat de obligațiuni corporative, pe care, împreună cu BVB le putem lista astăzi cu simbolul HUNT23. Încrederea investitorilor ne onorează, dar în acelasi timp ne obligă la performanță și dezvoltare rapidă a brandului iHunt", a afirmat Cezar Stroe, fondatorul și Directorul General al iHunt.



Societatea a derulat la finalul lunii octombrie un plasament privat pentru vânzare de obligațiuni, intermediat deSSIF TradeVille. Investitorii au plasat ordine de subscriere în valoare de peste 10 milioane lei, față de valoarea vizată de iHunt, de 7 milioane lei. Obligațiunile au fost emise la începutul lunii noiembrie și au fost alocate unui număr de 63 de investitori de retail.

„Tehnologia este parte din ADN-ul TradeVille, așa că intermedierea de oferte pentru companiile din acest domeniu este naturală pentru noi. După succesul plasamentului pentru HUNT23, a cărui listare o putem vedea de astăzi, a urmat deja o a doua ofertă de succes pentru aceeași societate. Sperăm ca din ce în ce mai multe companii de perspectivă din țara noastră se vor alătura acestei revoluții în finanțare și vor veni alături de noi la Bursă", a afirmat Ovidiu Dumitrescu, Directorul General Adjunct al TradeVille.



iHunt Technology Import Export și-a început activitatea în anul 2015, ca importator direct de telefoane mobile și accesorii din China, cu doi angajați și cu un capital social de 200 lei. Societatea s-a dezvoltat rapid, iar în iulie 2019 s-a listat pe piața AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare al BVB. La finalul primei zile de tranzacționate pe AeRO, iHunt avea o capitalizare de 12,2 milioane lei, iar în prezent, societatea are o capitalizare de 70,5 milioane lei.

Societatea este finalistă a ediției 2019 a programului Made in Romania: Liga BVB.



iHunt vinde produsele atât prin intermediul magazinului online, cât și prin peste 200 de magazine fizice "iHunt-Partener".



Pe lângă oferta de produse sub brandul propriu, iHunt comercializează și produse din portofoliul altor producători din China. Societatea a dobândit parteneriate avantajoase și solide cu furnizorii, jucători puternici pe piața chineză. Ponderea telefoanelor mobile marca iHunt în volumul total al vânzărilor de telefoane a crescut în ritm accelerat în fiecare an, de la 44% în 2018, la 85% în 2019 și peste 95% în primul semestru al anului 2020.



Dacă în anul înființării, iHunt a înregistrat o cifră de afaceri de 2,4 milioane lei, aceasta a crescut constant, astfel că pentru primele nouă luni din 2020, societatea a consemnat o cifră de afaceri de 26,6 milioane lei (+62% față de perioada similară din 2019). La finalul primelor nouă luni din 2020, iHunt a consemnat un profit peste 3,8 milioane lei, față de pierderi de 102.000 de lei în perioada similară din 2019.



Fondatorul iHunt, Cezar Stroe, deține 74,28% din acțiunile societății, iar tatăl său, Corneliu Stroe, are 5,15% din titluri. Diferența de puțin peste 20% din acțiuni este în portofoliile altor investitori.