Producătorul Jerry Bruckheimer are steaua lui

Producătorul american Jerry Bruckheimer, care de 40 de ani lansează producţii de mare succes, de la „Top Gun” la seria „Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, are, de luni, steaua lui pe Bulevardul Faimei. Cea de-a 2.501-a stea a fost inaugurată în prezenţa actorilor Johnny Depp şi Tom Cruise, fiind unul din rarele momente când cele două vedete au apărut împreună, de-a lungul impresionantelor lor cariere. Johnny Depp, care l-a interpretat pe căpitanul Jack Sparrow în seria de filme „Piraţii din Caraibe” şi care se va afla în curând în fruntea distribuţiei din „Lone Ranger”, produs tot de Jerry Bruckheimer, a declarat că producătorul este „o legendă”. „Fără Jerry nu ar fi existat nici Piraţii, nici căpitanul Jack”, a afirmat Johnny Depp, în cadrul unei scurte ceremonii. „Prin urmare, trebuie să îi mulţumesc pentru acest lucru. Acest om este o legendă pentru mine şi pentru noi toţi, după cum o dovedeşte mulţimea venită să îl omagieze pentru această stea pe care o merita de multă vreme”, a adăugat acesta.

Steaua lui Jerry Bruckheimer, de 69 de ani, se află în faţa sălii de cinema El Capitan, proprietate a studiourilor Disney, care a distribuit toate ultimele succese ale producătorului, şi a Teatrului Dolby, unde se decernează premiile Oscar. „Visul vieţii mele a început în copilărie, în Michigan, şi a rămas mereu acelaşi: să fac filme”, a declarat producătorul. „A fost o călătorie lungă şi pasionantă, de pe străzile oraşului Detroit pe asfaltul Hollywoodului, până să primesc o stea care marchează contribuţia mea la o industrie la care ţin foarte mult”, a mai spus Jerry Bruckheimer. Printre alte celebrităţi prezente la ceremonie s-a numărat şi Jon Voight.

Lunga filmografie a lui Jerry Bruckheimer cuprinde, printre altele, „American Gigolo”, „Flashdance”, seria „Beverly Hills Cop / Poliţist de Beverly Hills”, „Top Gun”, „Armageddon”, „Pearl Harbour” sau megasuccesul „Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”. Are şi multe seriale de televiziune, printre care „CSI-Miami”, „CSI: New York” sau „Cold Cases / Cu sânge rece”. Chiar dacă nu a câştigat niciun premiu Oscar cu filmele sale, Jerry Bruckheimer a adus venituri semnificative cetăţii filmului american: se apreciază că încasările globale pentru filmele sale se cifrează la 16 miliarde de dolari.