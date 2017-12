Producătorul tv acuzat de tentativă de şantaj în cazul David Letterman a pledat nevinovat

Producătorul tv Robert Joel Halderman, acuzat de tentativă de extorcare a realizatorului de talk show-uri David Letterman, a pledat nevinovat, la o zi după ce vedeta a recunoscut că a fost ţinta unui şantaj pentru că a avut relaţii intime cu una dintre membrele echipei sale. Robert Joel Halderman, producător al unui show intitulat 48 Hours, difuzat de canalul tv CBS, a pledat nevinovat la toate acuzaţiile care i s-au adus, la doar o zi după ce David Letterman a şocat audienţa, joi seară, recunoscînd în timpul emisiunii sale - Late Show with David Letterman - că a întreţinut relaţii sexuale cu unele dintre colegele sale de platou. După aceste declaraţii, Letterman a mărturisit că a contactat autorităţile după ce a primit un colet prin intermediul căruia era ameninţat că vor fi dezvăluite toate detaliile aventurilor sale, dacă nu va plăti suma de două milioane de dolari. Procurorii care se ocupă de acest caz au confirmat, vineri, că Halderman a apărut la casa lui Letterman din Manhattan, New York, pe data de 9 septembrie, şi a lăsat un colet în maşina starului de televiziune, în care se afla un document ce făcea referire la aventurile sentimentale ale acestuia, însoţit de o scrisoare în care se cerea o sumă mare de bani. Anul acesta, Letterman a anunţat, tot în cadrul emisiunii, că se căsătoreşte cu Regina Lasko, cu care are o relaţie din anii ’80. Cuplul are un fiu, Harry Joseph Letterman, a cărui naştere a fost anunţată de Letterman în emisiunea sa, în 2003.

Dacă va fi găsit vinovat de tentativă de şantaj, Halderman ar putea petrecere în închisoare 15 ani. Judecătorii au fixat cauţiunea la suma de 200.000 de dolari. Decizia lui Letterman de a face publice informaţii despre tentativa de şantaj şi de a recunoaşte că a avut relaţii sexuale cu membre ale echipei sale a generat reacţii controversate în rîndul fanilor şi în mass-media. Clipul de pe site-ul YouTube în care Letterman vorbeşte despre acest subiect a avut pînă în prezent peste 3.300 de vizualizări. Aceasta nu este prima încercare de extorcare a cărei ţintă este Letterman. În 2005, Kelly Frank, care a lucrat la ferma lui Letterman din Montana, a fost arestat pentru că plănuia să îl răpească pe fiul omului de televiziune. Deşi a pledat nevinovat, Frank a fost condamnat la 10 ani de închisoare. David Letterman a fost mult timp necăsătorit după primul său mariaj, care s-a finalizat cu un divorţ, în 1977. El a avut, în trecut, cel puţin încă o relaţie cu o colegă de muncă, Merrill Markoe, actriţă de comedie şi scriitoare.