Producţia agricolă, în cădere liberă

Producţia de porumb din acest an va fi cu 60% mai mică faţă de nivelul anului trecut, după cum a precizat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Daniel Constantin. În ceea ce priveşte producţia de grâu, ministrul de resort a precizat că, în acest an, s-au recoltat 4,99 milioane de tone, deşi media ultimilor trei an a fost 5,3 milioane tone. În 2011, România a obţinut o producţie de porumb de 11,666 milioane tone, de pe o suprafaţă de 2,613 milioane hectare, situându-se pe primul loc în Uniunea Europeană, după suprafaţa cultivată şi pe locul doi la producţie, după Franţa. Ministerul Agriculturii a anunţat că suprafaţa totală afectată de secetă, în 2012, a fost de peste 3,7 milioane hectare, din care culturile de primăvară au reprezentat 1,7 milioane de hectare. Culturile cele mai afectate de secetă sunt porumbul, cu 81,2% din totalul suprafeţei cultivate în primăvară şi floarea-soarelui cu, 45,8%. Potrivit Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, pierderile înregistrate din cauza secetei la producţia de cereale din România se ridică, în acest an, la 2,5-3 miliarde de euro. (O.M.)