Producţia autohtonă de rapiţă pentru ulei, în scădere

Producţia autohtonă de rapiţă pentru ulei a scăzut anul acesta cu 14,8%, la 573.500 tone, comparativ cu anul precedent, cînd au fost recoltate 673.000 tone, potrivit datelor furnizate, ieri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, producţia de ovăz s-a redus în 2009 cu circa 30%, de la 382.000 tone recoltate în 2008, la 267.700 tone. O uşoară scădere s-a înregistrat şi pe segmentul de orz de toamnă, unde, în acest an, s-au recoltat 569.200 tone, comparativ cu 577.100 tone, obţinute anul trecut. În plus, producţia de orzoaică de primăvară a scăzut cu 20%, la 320.800 tone, comparativ cu 2008, cînd România a obţinut o producţie de 401.400 tone. Pe de altă parte, potrivit INS, în acest an producţia de orzoaică de toamnă a crescut faţă de anul precedent cu circa 10,2%, la 254.600 tone, în timp ce în 2008 s-au obţinut 230.900 tone. Potrivit INS, datele prezentate pe 2009 sînt provizorii, evidenţiind producţia obţinută după ce a fost recoltată 99% din suprafaţa cultivată. Totodată, ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, declara recent că recolta de grîu din acest an se ridică la circa 5,2 milioane de tone, cifră pe care ministerul o consideră ca un obiectiv atins. „Cifra pe care o avem noi raportată de la judeţe este de 5.228.801 tone grîu. Important este că, ţinînd cont şi de situaţia pe care am avut-o din punct de vedere al climei şi al crizei care s-a abătut asupra României, noi am realizat exact cît ne-am propus”, a declarat Sîrbu. Conform INS, în 2008 au fost recoltate 7.313.200 tone de grîu, secară şi triticale.