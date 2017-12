Producţia autohtonă de tutun, dublă faţă de 2008

Producţia autohtonă de tutun estimată pentru acest an se ridică la 3.600 tone, după ce, în anul 2008, au fost obţinute 1.800 tone de tutun, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). „Sprijinul acordat în ultimii ani pentru producători i-a determinat să se reîntoarcă în sector şi să investească în tehnologizare, motiv pentru care anul acesta înregistrăm dublarea producţiei pe aceeaşi suprafaţă cultivată şi anul trecut. În 2008, au fost acordate ajutoare pe Schema Unică de Plată pe Suprafaţă (SAPS) în valoare de 60,75 euro pe hectar, alţi 46,71 euro pe hectar prin plăţile naţionale directe complementare (CNDP) şi alţi doi euro pe kilogramul de tutun livrat, tot din plăţi directe”, au declarat reprezentanţii MAPDR. În 2009, sprijinul acordat producătorilor de tutun este de 71,12 euro pe hectar prin SAPS, 44,34 euro pe hectar prin CNDP, iar ajutotul pe kilogramul livrat rămîne neschimbat, respectiv doi euro. Potrivit MAPDR, producţia de tutun a României a scăzut, începând cu 1999, an în care s-au obţinut 17.800 tone de tutun. Astfel, în 2002 producţia a ajuns la 16.000 tone, în 2005 s-au obţinut 4.100 tone, iar anul trecut au fost obţinute 1.800 tone de tutun. Datele MAPDR mai arată că, în acest an, suprafaţa cultivată cu tutun se menţine la nivelul anului trecut, respectiv 1.600 hectare. Totodată, din datele MAPDR, reiese că suprafaţa cultivată cu tutun a scăzut constant în ultimii ani, de la 10.900 hectare în 1999, la 8.600 hectare în 2002. De asemenea, în 2005 suprafaţa cultivată a continuat să scadă, la 3.400 hectare, ajungînd în 2008, respectiv 2009 la 1.600 hectare. “Situaţia diminuării suprafeţelor şi implicit a producţiei de tutun în România este urmare a politicilor firmelor internaţionale producătoare de ţigări care utilizează în exclusivitate tutun din import pentru producerea ţigărilor”, se arată în datele Ministerului Agriculturii.

În aceste condiţii, exportul României de tutun, după primele şase luni din 2009, este de peste nouă ori mai mic decît importul. Astfel, în intervalul ianuarie-iunie 2009 au fost exportate 1.663,9 tone cu o valoare de 1.933.500 euro, în timp ce importurile au atins un volum de 15.418,7 tone, cu o valoare de 66.349.700 euro. În întreg anul 2008 au fost exportate 1.677,6 tone cu o valoare de 2.870.400 euro şi au fost importate 29.918,7 tone, cu o valoare de 103.117.800 euro. În ceea ce priveşte numărul producătorilor tradiţionali de tutun, datele ministerului de resort arată că şi acesta a scăzut constant din 1998, cînd erau identificaţi 72.081 producători, la 39.200 în anul 2002, la 910 în 2005, ajungînd în 2009 la 152. Potrivit Ministerului Agriculturii, consumul anual de ţigarete este de aproximativ 35.000 tone.