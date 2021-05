Producția de autoturisme din România a scăzut cu 10,67% in 2020 față de 2019

Conform datelor publicate de ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), pe parcursul anului 2020, producția de autoturisme din România a ajuns la 438.107 unități, înregistrând o scădere cu 10,67%, comparativ cu 2019, când au fost produse 490.412 unități.

Statisticile arată un trend descendent și în cazul autoturismelor nou înmatriculate în 2020.

Nici anul 2021 nu aduce vești bune pentru industria auto. În luna ianuarie, în România au fost produse cu 10,71% mai puține unități față de aceeași perioadă a anului trecut. Cei doi mari producători din România, Dacia și Ford, au înregistrat niveluri de producție similare, realizând aproximativ același număr de unități în fabricile din Mioveni, respectiv Craiova.

Așa cum a fost preconizat încă de anul trecut, este dificil de estimat când pandemia de COVID-19 se va apropia de final, de aceea este prematur să luăm în calcul o întoarcere la modul de operare inițial. Cu toate acestea, industria își reia treptat activitatea, iar cifrele ne arată că măsurile de prevenție adoptate de producători au fost eficiente. Dintre acestea, amintim investițiile în echipamente destinate igienei personale, limitarea deplasărilor profesionale, distanțarea la locul de muncă, implementarea activității de telemuncă sau acordarea de zile libere pentru părinți (pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ), capacitatea identificării rapide a angajaților cu risc de infecție, precum și izolarea celor infectați sau regândirea proceselor de producție și a lanțurilor de aprovizionare care au fost puternic afectate de restricțiile de deplasare.

„În ultimul an, am observat că dealerii auto au început să își adapteze activitatea, încercând să vină în întâmpinarea nevoilor clienților prin simplificarea proceselor de achiziții. În plus, pe lângă folosirea instrumentelor online deja existente, precum configuratorul mașinii, calculatorul de preț sau programarea unui test-drive, portofoliul de servicii oferit de către aceștia se extinde, astfel încât reducerea vânzărilor de autoturisme să nu îi afecteze foarte mult.”, a menționat Alexandru Stanciu, Manager, Tax, Mazars România.