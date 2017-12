Producţia de citrice a Floridei, ameninţată de frig

Valul de frig care afectează Florida a influenţat preţul sucurilor de portocale pe pieţele financiare, existând temeri privind o scădere a producţiei. Statul Florida, care are în general o climă subtropicală şi unde producţia de citrice generează peste nouă miliarde de dolari pe an, s-a confruntat în ultima vreme cu temperaturi negative. Efectul a fost resimţit imediat la New York, unde preţul sucului de portocale concentrat a ajuns la 1,50 dolari pe litru, cel mai mare din ultimii doi ani. Aceasta reprezintă o creştere cu circa 15% a preţurilor faţă de nivelul de la sfârşitul săptămânii trecute. În opinia lui Rich Feltes, care monitorizează pieţele agricole pentru grupul MF Global, circa 15% din culturile statului Florida au fost afectate de temperaturile negative. În zona Leon Springs, nordul statului Florida, Steve Crump, care vinde fructe pentru sucul Tropicana sau Minute Maid, afirmă că temperaturile au scăzut până la minus 5 grade Celsius. Pe 10% din fructe s-a format gheaţă. ”Multe fructe afectate vor cădea din copaci, dar pomii par să fie în stare bună. Aceasta este principala noastră îngrijorare. Cât timp pomii îşi păstrează crengile, merge, ceea ce ne sperie cu adevărat este că pomii ar putea muri”, a declarat Crump. Pentru a-şi proteja culturile, Steve Crump pune în funcţiune instalaţia de irigaţie pe timpul nopţii, dar suprafeţele cultivate sunt foarte mari, iar posibilităţile de protejare împotriva frigului sunt foarte limitate.

Institutul de Meteorologie AccuWeather prognozează un nou val de temperaturi reci în Florida, la sfârşitul săptămânii, chiar mai reci decât cele înregistrate până acum. Pentru limitarea pagubelor, autorităţile locale au ridicat restricţiile privind transportul rutier, pentru a permite accelerarea recoltei. Producătorii de citrice au avut un an dificil, marcat în special de secetă.