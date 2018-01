“Producţia de film, o profesie pe viaţă!”

Reporter: Cum aţi devenit producător?

Ademir Kenovic: Din întîmplare. Mă consider, în primul rînd, regizor. Am lucrat toată viaţa ca regizor, dar la începutul anilor `80, un grup de prieteni a cumpărat un mic studio de producţie şi aşa am început alte lucruri. Continuam să regizez, dar am devenit şi un fel de semi-producător. După război, am locuit, cîţiva ani, în afara ţării, în Mexic, Anglia, Luxemburg sau la Paris. Apoi, m-am hotărît să revin la Sarajevo şi atunci am fost rugat de o serie de colegi mai tineri, majoritatea foşti studenţi de-ai mei, prieteni, să îi ajut să îşi realizeze filmele. S-a întîmplat, pur şi simplu. Cu perspectiva de regizor pe care o aveam, am încercat să îi ajut să organizeze această complicată şi sălbatică profesie, cum se dovedeşte a fi producţia de film în Bosnia-Herţegovina. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că voi deveni producător, niciodată nu am crezut că voi produce film după film, aşa cum s-a întîmplat. Un lucru a condus la altul şi aceşti doi colegi, Pjer Jalica şi Srdjan Vuletic, au vrut să facă film în acelaşi timp şi au vrut să îi ajut, ceea ce am şi făcut. Apoi, am produs un al treilea lungmetraj foarte repede. Între timp, am produs şi documentare şi scurtmetraje. Pentru că este foarte complicat şi scump, a trebuit să facem tot felul de lucruri, reclame sau programe de televiziune. A trebuit să obţinem cît mai mulţi bani pentru aceste ficţiuni. Aşa am ajuns eu într-o situaţie în care, dat fiind că am produs „It`s Hard to Be Nice” - în traducere „E greu să fii bun” – să spun că e greu să fii producător în Bosnia-Herţegovina. Nu pot să răspund altceva celor ce mă întreabă în mod constant despre proiectele viitoare.

Rep.: Cum îi influenţează propria dumneavoastră viziune despre viaţă şi artă pe aceşti tineri regizori?

A. K: În primul rînd că nu produc orice şi pe oricine. Trebuie să mă atragă povestea pe care cineva vrea să o spună. Trebuie să am o atitudine faţă de scenariu, ceea ce înseamnă că personalitatea regizorului defineşte dacă sînt de acord ca povestea să fie spusă într-un anumit fel. Bineînţeles, mă folosesc de toată experienţa şi contribui cu propria viziune la ecranizare. Colaborez cu regizorul şi scenaristul şi cu ceilalţi autori. Filmul este rezultatul muncii mai multor oameni cu o creativitate peste normal, dar provine dintr-o singură sursă, reprezentată de regizor sprijinit de producător. Tot ce simt, ceea ce gîndesc, toată experienţa mea folosesc pentru a face posibil filmul.

Rep.: Acum cînd noua generaţie de cineaşti bosniaci s-a confirmat drept un adevărat port-drapel în promovarea identităţii statale, nu sînteţi deloc tentat să regizaţi din nou?

A. K.: Mă consider o parte importantă din această generaţie, aşa că nu îmi lipseşte nimic. Mă implic atît de mult cît simt că trebuie să mă implic. Am lucrat ca regizor şi scenarist atît de mult cît mi-am dorit. Am momente cînd sînt în centrul atenţiei ca producător şi în continuare pot să regizez spoturi publicitare sau de televiziune. Ceea ce mi-a lipsit ca regizor a fost tocmai libertatea de a mă dedica şi altor lucruri. Pentru a regiza un film, era nevoie de doi, trei ani, iar între timp, nu mai puteai face şi altceva. Le spun mereu regizorilor că filmele sînt ca nişte copii, iar în cazul meu, ca nişte nepoţi. Se întîmplă des ca nepoţii să fie iubiţi mai mult decît proprii copii. Acum mă gîndesc că un anumit fel de producţii pe care am dorit să realizez, le-am produs – filme ca „Summer in the Golden Valley”, „Days and Houres”, „Fuse”, „Border Post”, „It`s Hard to Be Nice” şi mai multe scurt-metraje. Mă gîndesc că ar trebui să fac o pauză şi să mă odihnesc. Pe viitor, ştiu că voi realiza un film de o altă factură, indiferent dacă îl voi produce sau regiza.

Rep.: S-a schimbat ceva în cinematografie faţă de vremurile în care regizaţi „Kuduz”?

A. K.: Este mereu la fel cînd faci film. Este greu, este un angajament cu care trăieşti. Este un amestesc de ştiinţă şi militărie şi trebuie să fii extrem de dedicat, pentru a fi pregătit să lucrezi şi în cîte trei schimburi pe zi. Nu este o slujbă obişnuită de opt ore. Este o atmosferă de luptă de stradă şi eşti mereu în competiţie cu colegii din lumea întreagă. Eşti parte a unei comunităţi internaţionale şi nu a unei şcoli regionale, cu reguli proprii. Este cu atît mai dificil să faci film în Bosnia-Herţegovina, cu cît mare parte din infrastructura cinematografică a fost distrusă în război. Această realitate dură a fost resimţită mai ales în primii ani de pace, cînd totul trebuia peticit din nimic. Într-un fel, am reuşit să reinventăm totul şi am cîştigat şi ceva credibilitate cu o serie de filme mature ale acestei noi generaţii de cineaşti şi actori.