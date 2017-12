Producţia de grâu 2013, cea mai mare din ultimii opt ani

Producţia de grâu obţinută în 2013, de 7,296 milioane de tone, este cea mai mare din ultimii opt ani, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Daniel Constantin. „Producţia obţinută este cea de-a doua, ca mărime, din ultimii 43 de ani. Avem în acest an o producţie-record la cultura grâului”, a spus demnitarul. Întrebat de calitatea recoltei de grâu din acest an, Constantin a recunoscut că grâul de panificaţie este într-o cantitate mai mică în acest an decât în anii trecuţi, dar „nu stăm foarte rău”. „Atunci când este secetă avem mai mult grâu de panificaţie, adică mai mult grâu de o calitate mai bună. Nici în acest an nu stăm foarte rău din punct de vedere al calităţii, dar, este adevărat, cantitatea de grâu de panificaţie este mai mică decât în anii precedenţi”, a subliniat ministrul. În ceea ce priveşte producţia de orz şi orzoaică, potrivit şefului MADR, deşi au fost suprafeţe mai mici, s-a obţinut cel mai mare randament din ultimii 23 de ani, respectiv 3,2 tone la hectar, ceea ce înseamnă o cantitate de 1,511 milioane tone. Ministrul a precizat că şi culturile de floarea soarelui şi porumb se prezintă destul de bine, dar luna august va fi dificilă în lipsa precipitaţiilor. „Culturile acestea au nevoie acum de precipitaţii, de apă în sol, însă vom vedea situaţia lor în septembrie. Până acum, din punct de vedere tehnic, toate etapele au fost parcurse normal şi cantităţile de apă au fost suficiente”, a spus Constantin.