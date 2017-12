Producţia de vin ar putea creşte în acest an cu 13%

Producţia de vin ar putea totaliza în acest an şase milioane de hectolitri, în creştere cu 13% comparativ cu nivelul de 5,3 milioane hectolitri din 2008. Potrivit Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV), în acest an este estimată o creştere a exporturilor cu 10-12%. \"Anul trecut am obţinut 5,3 milioane hectolitri de vin, din care 3,4 milioane hectolitri vin nobil. Sper ca şi în acest an să atingem acest nivel, ba chiar să ajungem la o producţie de şase milioane hectolitri şi 900.000 tone de struguri\", a declarat directorul general executiv al ONIV, Petre Mocanu. Acesta a arătat că românii consumă anual 5,3-5,4 milioane hectolitri de vin, dar există un potenţial de consum de opt milioane de hectolitri. \"Românii preferă vinul de sorginte românească, în favoarea celui importat, de aceea aproape în întregime ceea ce producem merge spre consum, iar restul este adus de pe pieţele externe\", a spus Mocanu. Directorul ONIV susţine că anul trecut exporturile de vin s-au ridicat la 180.000 de hectolitri, principalele pieţe destinatare fiind Suedia, Finlanda, Norvegia, Japonia, SUA şi Rusia. \"În acest an, estimez că livrările de vin pe pieţele externe vor creşte cu 10-12%. Ţinta este să exportăm peste 200.000 de hectolitri de vin\", a mai afirmat Mocanu. Directorul general executiv al ONIV a spus că brandurile promovate vor fi cele care nu au concurenţă pe pieţele internaţionale, respectiv Feteasca Neagră sau Albă, Frîncuşa, Grasa de Cotnari, Busuioaca de Bohotin şi Băbeasca Neagră, iar destinaţiile vor fi SUA, Norvegia, Suedia sau Japonia. Cel mai mare exportator de vin de pe piaţa locală este firma Halewood, urmată de Domeniile Recaş din Transilvania, Carl Reh Winery, Cotnari şi Murfatlar. Pe de altă parte, viticultorii vor solicita Ministerului Agriculturii să prelungească pînă în 2012 acordarea anumitor subvenţii, cum ar fi cele pentru tratamente fitosanitare. \"Din 2010, vor fi scoase anumite măsuri de sprijin, cum ar fi cele pentru tratamente fitosanitare ale viţei de vie, de aceea noi încercăm să găsim soluţii, pentru ca viticultorii să primească şi după acest termen un ajutor financiar. Ne vom adresa Ministerului Agriculturii pentru prelungirea acestor ajutoare financiare pînă în 2012\", a mai declarat Mocanu.