Producţia de vin, parţial compromisă

Vremea nefavorabilă şi schimbătoare din acest an va afecta şi producţia naţională de vin. Conform celor din domeniu, grindina şi inundaţiile, urmate de caniculă, au compromis puternic culturile de viţă de vie, iar producţia de vin va fi mai mică anul acesta cu aproximativ 15%. Printre cei mai puţini norocoşi se numără Vincon Vrancea, unul dintre cei mai afectaţi producători naţionali. \"Am avut mari probleme cu îngheţul şi cu grindina. Podgoriile Huşi, Panciu şi mai ales Chirnogeni din Dobrogea au fost foarte afectate\", a declarat Luchi Georgescu, preşedintele Vincon. La polul opus se află Murfatlar, care a fost un pic mai ferit de distrugerile provocate de natură. \"Sperăm într-o producţie bună în această toamnă, dacă până atunci nu intervin fenomene climaterice deosebite, august fiind o lună importantă înaintea recoltării. Estimăm pentru 2010 o producţie în uşoară scădere din punct de vedere cantitativ. În 2009 am produs 30 de milioane de litri de vin, dintre care 21 de milioane de litri de vin alb\", a declarat Daniel Negrescu, brand manager Murfatlar. Reprezentanţii Patronatului Naţional al Viei şi Vinului se aşteaptă ca în acest an producţia naţională de vin să fie de maximum 5,5 milioane de hectolitri de vin, comparativ cu 6,3 milioane de hectolitri, în 2009. Privind vânzările, în perioada decembrie 2009 - iulie 2010, ele au însumat 605 milioane de lei (148 de milioane de euro), în scădere cu aproximativ zece procente faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.