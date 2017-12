Producţia de vin, peste aşteptări!

Cu toate că 2008 a stat sub ameninţarea secetei, recolta de struguri din acest an depăşeşte toate aşteptările. Pe lîngă faptul că vinurile vor fi mai tari şi mai aromate, producţiile prognozate pe cele mai multe podgorii vor depăşi toate aşteptările. Avînd în vedere că Ministerul Agriculturii a anunţat pînă acum o recoltă de peste 500.000 de tone de struguri pentru vin numai din zona de sud a României, recolta din acest an va fi mai bogată cu cel puţin 20% faţă de 2007. \"Pînă pe 28 septembrie, recolta de struguri pentru vin a ajuns la peste 500.000 de tone de struguri, întrucît ploile din ultimul timp au întîrziat puţin procesul de recoltare, mai ales pe partea de nord a ţării\", a declarat directorul general în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Cornel Dicu. Acesta a precizat că se confirmă estimările făcute la începutul campaniei de recoltare referitoare la producţia de struguri din 2008, 1,1 milioane de tone, deşi ploile au mai redus puţin conţinutul de zahăr din boabe. În privinţa producţiei de struguri de masă, reprezentantul MADR a precizat că în acest an se va obţine o medie de 10 tone la hectar, de pe 10.000 hectare cu viţă de vie pe rod. Anul 2008 nu a fost unul uşor pentru viticultură, întrucât umiditatea şi căldura excesivă au condus la efectuarea mai multor tratamente fitosanitare pentru viţa-de-vie, dar şi pentru întreţinerea solului. „Dacă, în mod normal, viticultorii fac anual în jur de 6-7 tratamente, în acest an au realizat în jur de 8-10 tratamente, înregistrînd astfel costuri mult mai ridicate”, arată specialiştii. În cazul unui recolte de peste 1,1 milioane tone de struguri pentru vin, producţia de vin în 2008 ar putea depăşi şase milioane hectolitri, în condiţiile în care anul trecut s-au obţinut puţin peste 5 milioane hectolitri. Cel mai mare cultivator de viţă de vie din România, “Murfatlar”, care administrează o suprafaţă de 3.000 de hectare cu viţă de vie, preconizează pentru anul 2008 o recoltă de struguri de peste 30.000 de tone, cu 32% mai mare faţă de 2007. De asemenea, reprezentanţii societăţii viticole “Cotnari” Iaşi consideră că în această toamnă vinul va avea o concentraţie mai mare de zaharuri. Potrivit datelor furnizate de MADR, suprafaţa totală cultivată cu viţă-de-vie nobilă şi hibridă în România este în prezent de 180.000 hectare, din care jumătate este plantată cu viţă-de-vie nobilă. România a exportat în 2007 circa 148.371 hl de vin, în valoare de aproape 16 milioane euro, în timp ce importurile au fost de aproape trei ori mai mari - 388.655 hl (28,8 milioane euro). Principalele pieţe de export au fost Germania, Federaţia Rusă, Estonia, Italia, Bulgaria, SUA, Bielorusia, Canada, China, în timp ce importurile au provenit din Spania, Italia, Moldova şi Ungaria.