Producţia internă de conserve din legume şi fructe se va dubla

Producţia autohtonă de conserve din legume şi fructe va ajunge, în acest an, la circa 200.000 tone, după ce în anul precedent s-au obţinut 100.000 tone, pe fondul finalizării unor investiţii în fabrici din sector de circa 60 mil euro, a declarat directorul general al Organizaţiei Naţionale Interprofesională Legume-Fructe (ONILF), Aurel Tănase. „Investiţiile s-au realizat, în special, în tehnologizarea fabricilor din sector”, a explicat preşedintele patronatului Romconserv şi directorul general al ONILF, Aurel Tănase. De asemenea, directorul general al Leader International, companie producătoare de conserve de legume şi fructe, Luminiţa Vlad, a declarat că anul acesta se aşteptă la o majorare cu 70% a producţie, comparativ cu 2008, cînd au obţinut 15 milioane de unităţi. “Producţia de conserve de anul acesta va fi cu 70% mai mare faţă de anul precedent, datorită finalizării modernizărilor în fabrică, în special în liniile de procesare. Astfel, pentru acest an, pentru că ne pregătim să încheiem ciclul de producţie, putem estima că vom obţine circa 25 milioane de unităţi de conserve de legume şi fructe”, a spus Vlad. Potrivit acesteia, cel mai bine vîndute produse ale companiei sînt conservele din roşii, castraveţi, fasole şi mazăre. Compania comercializează aproximativ 50 de produse sub mărcile Naturelos (legume), Delissimo (compoturi) şi Dulcino (dulceţuri şi gemuri). Totodată, Aurel Tănase a adăugat că un alt factor care a condus la mărirea producţiei de conserve de legume şi fructe este faptul că aceste produse au fost consumate în procent mic în stare proaspătă. “În acest an vremea a fost alături de noi şi am avut legume suficiente şi nu s-au consumat prea mult în stare proaspătă”, a mai spus Tănase.

În aceste condiţii, potrivit lui Tănase, producătorii din sector fac eforturi pentru majorarea exporturilor, care în prezent se ridică la circa 5% din producţia totală, comparativ cu alte ţări din Europa, care exportă circa jumătate din producţia de conserve de legume şi fructe. “În prezent, exportăm în ţările cu comunităţi importante de români, cum sînt Italia, Germania, Spania, Canada şi Israel, însă ne dorim extinderea şi către alte ţări, printre care Rusia şi Azerbaijan. Astfel, sperăm că, în cîţiva ani, vom putea ajunge să exportăm circa 20-30% din producţia totală de legume şi fructe”, a mai spus Tănase. În ceea ce priveşte preţurile la conservele de legume şi fructe, Tănase a spus că anul acesta nu s-au înregistrat creşteri. “În prezent, circa 60% din producţia de conserve de legume şi fructe se comercializează în marile reţele de supermarketuri. Astfel, datorită contractelor încheiate cu acestea, preţurile au rămas pe loc neputînd fi modificate”, a explicat Tănase. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, producţia naţională de legume a crescut, în primele şapte luni din acest an, pe segmentele de tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete. Potrivit MAPDR, cele mai mari creşteri ale producţiei, în intervalul ianuarie-iulie 2009, s-au înregistrat pe segmentele de castraveţi şi ardei, cu 42,9%, respectiv 37%. Astfel, în primele şapte luni din acest an, au fost recoltate 71.737 tone de castraveţi, faţă de 50.195 tone, în intervalul ianuarie-iulie 2008. În plus, în aceeaşi perioadă au fost recoltate 48.090 tone de ardei, comparativ cu 34.988 tone obţinute în perioada similară a anului precedent. De asemenea, producţia de tomate s-a majorat în acelaşi interval cu 8%, de la 132.823 tone la 144.516 tone. O uşoară creştere a înregistrat în primele şapte luni şi producţia de vinete, care s-a majorat cu circa 2%, de la 24.371 la 24.846 tone. În acelaşi timp, producţia de mere, pere şi gutui a crescut de peste patru ori, în primele şapte luni din acest an, la 33.000 tone, comparativ cu perioada similară din anul 2008, cînd au fost recoltate 7.400 tone. De asemenea, producţia de cireşe, caise, piersici şi prune s-a majorat în intervalul ianuarie-iulie cu 15,5%, la 71.200 tone, comparativ cu 61.600 tone, obţinute în prioada similară din 2008.