Producţie de fructe şi legume ecologice, în creştere

Producţia de legume ecologice estimată pentru acest an este de 3.500 tone, cu 22,8% mai mult faţă de anul 2008, cînd au fost obţinute circa 2.850 tone, se arată în datele furnizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Astfel, producţia din acest an se ridică la circa 15 milioane de lei, după ce în 2008, valoarea producţiei a fost de 13 milioane de lei. De asemenea, suprafaţa cultivată cu legume ecologice a crescut anul acesta cu 15,7% la circa 300 hectare, comparativ cu anul 2008, cînd aceasta a fost de 259,27 hectare. În 2009, s-au cultivat 130 hectare de mazăre şi fasole păstăi, 20 hectare de tomate, 20 hectare de ardei, 10 hectare de vinete. În plus, au mai fost cultivate 30 hectare de bulboase, 35 hectare de rădăcinoase, 10 hectare de verdeţuri şi 50 hectare de alte specii. În plus, datele MAPDR arată că producţia totală de fructe certificate ecologic estimată pentru anul acesta este de aproximativ 3.700 tone, cu 12,8% mai mare decît în anul precedent, cînd s-au obţinut circa 3.280 tone. Astfel, ministerul de resort estimează că, în acest an, se vor obţine 1.900 tone de mere, 650 tone de prune, 70 tone de piersici, 140 tone de caise, 140 tone de nectarine, 20 tone de pere şi 780 tone de alte fructe. Cu toate acestea, MAPDR estimează că producţia totală de produse ecologice va scădea în acest an cu pînă la 15%, comparativ cu anul prececent, pînă la 226.270 tone, din cauza climatului nefavorabil. \"La fel ca şi produsele convenţionale, şi cele ecologice sînt afectate, în acest an, de climatul nefavorabil, respectiv secetă, dar şi ploile abundente căzute la recoltarea grîului. În aceste condiţii, apreciem că, în anul 2009, producţia totală de produse ecologice va înregistra o scădere de 15% faţă de producţia realizată în 2008\", a declarat consilierul pentru agricultură ecologică din cadrul Ministerului Agriculturii, Teodora Aldescu. În anul 2008, producţia totală de ecologice s-a ridicat la 266.200 tone.