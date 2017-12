Producţiile de televiziune britanice, premiate în SUA

Marea Britanie este marea câştigătoare de la gala premiilor Emmy International 2011, câştigând cinci dintre distincţiile care răsplătesc cele mai bune producţii de televiziune din afara SUA. Printre trofeele care le-au revenit britanicilor se numără cele pentru cea mai bună actriţă, pentru Julie Walters, pentru interpretarea politicianului nord-irlandez Mo Mowlam în filmul autobiografic ”Mo” şi cel mai bun actor, pentru Christopher Eccleston, pentru prestaţia sa din serialul ”Accused”. De altfel, producţia ”Accused”, difuzată de BBC One, a fost declarată câştigătoare la categoria Cel mai bun serial dramatic. Cel mai bun documentar a fost declarat filmul canadian ”Life with Murder”, despre o familie în care fiul în vârstă de 20 de ani îşi ucide sora, cu un an mai mică. Producătorul britanic Nigel Lythgoe, în vârstă de 62 de ani, devenit celebru graţie emisiunii Pop Idol, a primit premiul pentru întreaga carieră.

Gala Emmy International 2011 a avut loc luni, la hotelul Hilton din New York. Evenimentul a fost prezentat de actorul american Jason Priestley. Anul trecut, documentarul ”Lumea văzută de Ion B.”, regizat de Alexandru Nanău, a câştigat premiul Emmy International pentru Arts Programming.