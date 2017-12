Producţiile-record din agricultură susţin economia

Agricultura, sectorul care a înregistrat producţii vegetale clasate în recordul ultimilor 40 de ani şi care a susţinut peste aşteptări economia României, a fost vedeta anului 2013. De la o prognoză de 1,6% în primăvara acestui an, creşterea economică a României a fost revizuită în sus, la 2,2% pentru finele lui 2013, avansul valorii adăugate brute din agricultură fiind estimat la 11,9%, faţă de procentul iniţial de 6,4%. Specialiştii spun că, pe fondul condiţiilor meteo favorabile, dar şi al unor măsuri luate de autorităţi, producţia vegetală va depăşi în acest an 22 de milioane de tone, fiind aproape de nivelul anului 2011, dar şi cu 50% mai mare decât anul trecut, când seceta a pârjolit recoltele. „Recoltele-record din acest an au fost obţinute datorită mixului între vremea bună şi măsurile administrative, iar acest lucru a contribuit şi la reducerea terenurilor nelucrate de la 2 - 3 milioane hectare anii trecuţi la numai 300.000 de hectare în 2013”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Potrivit lui Constantin, umplerea canalelor de irigaţii a fost o măsură foarte bună, care nu s-a mai luat în ultimii 10 - 15 ani şi care a oferit o şansă fermierilor care aveau nevoie de apă pentru culturi în luna mai, când era secetă. „Costurile de 6 - 7 milioane de euro pentru apa din canalele pentru irigaţii au fost acoperite de Ministerul Agriculturii, chiar dacă nu erau bugetate”, a spus ministrul. Potrivit datelor statistice, producţia de grâu obţinută în 2013 a ajuns la 7,296 milioane tone, faţă de 4,7 milioane tone în anul precedent, fiind cea mai mare din ultimii opt ani, iar la orz şi orzoaică recolta a depăşit 1,511 milioane tone. La floarea-soarelui, România a avut cea mai bună recoltă din UE, de 2,088 milioane tone, comparativ cu 1,3 milioane tone în 2012, iar recolta de porumb s-a dublat de la 5,4 milioane la 10,7 milioane tone.