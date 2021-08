Produse de make-up de baza in orice trusa de machiaj

Daca te afli la inceput in ale machiajului sau pur si simplu vrei sa iti creezi o trusa de machiaj numai cu produse de baza, urmatoarele informatii iti vor fi cu siguranta de folos. Ne vom referi la produse de make-up pentru ten, ochi si buze, care te vor ajuta sa creezi cu usurinta atat machiaje de zi, naturale, cat si machiaje de seara, glamour.

Pe PerfectBeauty.ro gasesti o selectie impresionanta de produse de make-up, ingrijire personala si nu numai, din care poti alege ceea ce ai nevoie pentru o trusa de machiaj de baza. Vei gasi reunite produsele din cele mai noi colectii online, pe care le poti comanda directe, rapid si simplu.

Machiaj ten

Este foarte important sa alegi un fond de ten bun si potrivit pentru tenul tau, fiind “panza” pe care vei aplica celelalte produse si care va asigura rezistenta machiajului. Este indicat sa investesti intr-un fond de ten de calitate pentru ca acest lucru va determina ca de fiecare data, sa ai parte de un machiaj impecabil. Fondul de ten se alege in functie de subtonul pielii, tipul de ten si rezultatul pe care vrei sa il obtii. Inainte de achizitionare poti incerca mostre, pentru a te asigura ca este un produs potrivit pentru tine.

Tot pentru ten ai nevoie de un anticearcan bun, pentru a acoperi cearcanele si a conferi un aspect odihnit ochilor. Anticearcanul il poti utiliza si pentru acoperirea altor mici imperfectiuni ale tenului precum pete sau cosuri. Pudra este esentiala pentru persoanele cu tenul gras, pentru ca te ajuta pe parcursul zilei sa iti retusezi machiajul si fixeaza foarte bine restul produselor. Alege o nuanta transparenta pentru a nu mai adauga si mai multa culoare si textura tenului.

Un blush si un iluminator ar trebui sa fie suficiente pentru o trusa de baza, modul de aplicare si cantitatea putand sa difere in functie de tipul de machiaj. PerfectBeauty.ro este locul perfect de unde poti achizitiona produsele de make-up potrivite tenului tau.

Machiaj ochi

O mascara de alungire sau de volum este esentiala pentru definirea ochilor, unele femei alegand doar acest produs pentru ochi, mai ales in machiajul natural. Un tus de ochi este ideal pentru cele care stapanesc aplicarea acestuia, fiind usor de transformat orice tip de machiaj, din unul de zi, in unul de seara. O paleta de farduri neutre este baza oricarei truse de machiaj, fiind usor de utilizat in absolut orice look pe care vrei sa il creezi, cu nuante aramii, nude, argintii sau aurii. Pe PerfectBeauty ai la dispozitie o gama variata de palete de farduri pentru orice buget.

Machiaj buze

Vei avea nevoie de un balsam de buze pentru hidratarea constanta a buzelor, pentru o aplicare usoara a rujului sau creionului de contur. Alege un ruj nude cremos sau mat pe care sa il porti la orice tip de machiaj si un ruj rosu sau o nuanta mai inchisa, pentru machiajele de seara sau de ocazie. Pentru o aplicare precisa alege un creion de contur nude. Descopera pe PerfectBeauty.ro numeroasele rujuri clasice sau lichide din care sa alegi nuanta potrivita.

Nu ai nevoie de multe produse pentru a incepe o rutina de machiaj sau pentru a crea orice tip de make-up, indiferent de ocazie. Ideea este sa investesti in produse de calitate, sa alegi ceea ce se potriveste tipului tau de piele, in acord cu subtonul predominant, pentru a avea intotdeauna rezultate armonioase.