Produse naturale la Constanţa

Pentru al treilea weekend consecutiv, la Constanţa are loc „Piaţa Ţărănească”. Începând de vineri şi până duminică, pe platoul din faţa sediului Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa poposesc meşteri şi producători tradiţionali. Deşi în număr mai mic faţă de ediţiile anterioare, producătorii continuă să-i ispitească pe constănţeni cu produse sută la sută naturale, realizate după reţete tradiţionale. „În această perioadă, la nivel naţional, se mai desfăşoară alte trei mari târguri de profil, mulţi dintre producătorii şi meşterii tradiţionali participând la acestea. Din acest motiv, la Constanţa, la această ediţie, am strâns numai 18 participanţi”, a declarat reprezentantul Tactic Events (organizatorul evenimentului), Dragoş Berariu. Printre producătorii autohtoni se numără şi Samuel Gavrilă, din Cumpăna, producător de miere. „Meseria asta s-a transmis din tată în fiu timp de aproximativ o sută de ani. Acum, avem 180 de stupi”, povesteşte Samuel. Tânărul a participat la majoritatea târgurilor de profil din judeţ, precum şi din ţară. Din păcate, ploile din acest an au făcut ca producţia de miere să aibă de suferit. În plus, criza economică a făcut ca numărul cumpărătorilor să fie destul de mic. „Nu reuşim să vindem mierea ca în anii trecuţi. Puterea de cumpărare a clienţilor noştri a scăzut”, spune, un pic dezamăgit, tânărul. Pentru fiecare stup, un apicultor investeşte, anual, aproximativ 1.500 - 2.000 de lei.

• PĂRERI ÎMPĂRŢITE • În acest an, în urma participării la târguri, familia lui Samuel abia a reuşit să-şi acopere o parte din investiţii. „Cântărim periodic stupii şi dacă vedem că nu mai produc miere, îi mutăm în altă zone. Iarna îi aducem acasă, dar în restul anotimpurilor îi mutăm constant”, mai povesteşte Samuel. „Piaţa Ţărănească” este cel mai nou concept de piaţă cu vânzare destinat produselor tradiţionale româneşti. Constănţenii pot cumpăra alimente proaspete şi naturale, pregătite în vatra satului, după reţete specifice zonelor respective. La această ediţie, constănţenii vor putea achiziţiona produse tradiţionale din carne de porc, vită şi oaie, cârnaţi, slănină, muşchi afumat, ceafă afumată, pâine de casă, turtă dulce, miere şi brânzeturi. „Faţă de târgurile din Bucureşti şi din alte localităţi, la Constanţa am fost plăcut surprins să constat că sunt foarte multe cereri. Din punctul meu de vedere, târgul este un succes”, a declarat Gabriel Ionescu, producător cârnaţi şi brânzeturi din zona Braşovului. Potrivit organizatorilor, începând cu luna august, Piaţa Ţărănească va fi prezentă la Constanţa o dată la două săptămâni.