Produsele ecologice, mai puţine în 2009

Producţia totală de produse ecologice va scădea în acest an cu pînă la 15%, comparativ cu anul prececent, pînă la 226.270 tone, din cauza climatului nefavorabil, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). „La fel ca şi produsele convenţionale, şi cele ecologice sînt afectate, în acest an, de climatul nefavorabil, respectiv secetă, dar şi ploile abundente căzute la recoltarea grîului. În aceste condiţii, apreciem că, în anul 2009, producţia totală de produse ecologice va înregistra o scădere de 15% faţă de producţia realizată în 2008”, a declarat consilierul pentru agricultură ecologică din cadrul Ministerului Agriculturii, Teodora Aldescu. În anul 2008, producţia totală de ecologice s-a ridicat la 266.200 tone. Potrivit datelor MAPDR, şi exporturile de produse ecologice vor scădea în acest an cu 23%, pînă la 100.000 tone, comparativ cu anul 2008, cînd au fost exportate 130.000 tone de produse ecologice. Principalele motive sînt cerea scăzută de produse, dar şi preţurile mici cu care acestea se comercializează în acest an. “Majoritatea producătorilor îşi ţin produsele, deoarece acum le pot exporta doar la preţuri mici. Astfel, din datele pe care le avem, abia pe la sfîrşitul anului s-ar mai putea regla preţurile şi atunci producătorii români vor începe să îşi trimită la export produsele”, a mai spus Aldescu. Din datele MAPDR reiese că faţă de ultimele luni ale anului 2008, preţurile produselor ecologice au scăzut cu circa 20%, estimîndu-se că o uşoară creştere se va putea înregistra la sfîrşitul anului. Potrivit datelor funizate recent de MAPDR, suprafaţă cultivată ecologic în anul agricol 2008, încheiat la 30 iunie 2009, a crescut cu 16,4%, la 221.410 hectare. În anul 2007 s-au realizat culturi ecologice pe o suprafaţă de 190.129 hectare. Evoluţia ascendentă a suprafeţei cultivate ecologic se menţine şi comparativ cu anul 2006, cînd au fost înregistrate circa 143.194 de hectare. De asemenea, numărul operatorilor ecologici înregistraţi a crescut cu 9,31%, în 2008, la 4.191 de operatori ecologici faţă de 3.834 de înregistrări cumulate în anul anterior. Astfel, 3.947 dintre aceştia sînt producători, 85 sînt procesatori, iar 159 dintre cei înregistraţi sînt comercianţi.