Produsele ecologice: scumpe, dar la mare căutare

În ultimii ani, se constată că românii au obiceiuri din ce în ce mai sănătoase şi preferă să consume produse ecologice. Potrivit preşedintelui Asociaţiei bioagricultorilor din România, Nagy Miklos, în prezent, consumatorii caută cu încredere produsele eco. „Este un semnal pozitiv. Şi nu mai este un moft doar pentru bogaţi, sunt oameni de rând care ştiu ce înseamnă un aliment curat şi părinţi tineri care aleg pentru copiii lor numai produse ecologice. O ramură a medicinei, cea preventivă, spune că ar trebui să ne schimbăm radical mentalitatea ca să ne hrănim cu ştiinţă. Să nu cumpărăm cu ochii roşiile cele mai mari, ardeii cei mai umflaţi. Pentru că ochii ne înşală”, a declarat Miklos. El a precizat că, deşi cererea s-a mărit de patru ori în ultimii 15 ani, suprafeţele destinate producţiei bio a crescut de doar de două ori. În opinia preşedintelui Asociaţiei bioagricultorilor din România, principala cauză pentru care nu se mai înscriu producătorii în sistem este conversia culturilor, care durează trei ani. „Mulţi au fost cei care au dorit să facă agricultură şi s-au înscris motivaţi şi de subvenţia în perioada de conversie, dar au renunţat pentru că nivelul acestor subvenţii a scăzut pe măsură ce tot mai mulţi fermieri s-au certificat. Nu e deloc uşor. Până faci anii de conversie, trebuie bine ştiut că, în această perioadă, eşti aproape la zero cu profitul, de aceea subvenţia pentru reconversie ar fi şansa de supravieţuire”, a spus Miklos. O altă cauză care îi împiedică pe fermieri să facă agricultură ecologică este birocraţia prea mare, aceştia fiind obligaţi să se înregistreze în fiecare an. „Cine munceşte nu are timp să se tot ocupe de acte. Peste tot se luptă să fie cât mai simplu. Noi suntem deseori mai catolici decât Papa”, a arătat agricultorul.