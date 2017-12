Produsele româneşti, protejate de ONPTE

Oficiul Naţional pentru Produse Tradiţionale şi Ecologice (ONPTE), cu atribuţii în sprijinirea producătorilor pentru promovarea şi protejarea alimentelor tradiţionale şi ecologice, a fost inaugurat oficial, în urmă cu două zile, la Braşov. Executivul a decis înfiinţarea ONPTE la jumătatea lunii aprilie a acestui an, iar instituţia este deja funcţională din luna iulie. „Avem deja un dosar în lucru, pentru obţinerea protecţiei indicaţiei geografice pentru un produs, respectiv magiun de prune, şi se pregătesc alte patru dosare”, a declarat directorul executiv al instituţiei, Lucia Romanescu. Numărul de posturi din cadrul insituţiei este de 27 şi are reprezentare la nivel regional, în judeţele Timiş, Bihor, Alba, Iaşi, Argeş, Galaţi, Braşov. Instituţia va continua să angajeze persoane, în prezent nefiind acoperite toate posturile. “Avem peste 1.800 de produse tradiţionale, care trebuie luate la mînă şi certificate şi promovate, avem 3.800 de operatori în agricultura ecologică, care au nevoie de sprijin pentru a se promova, iar noi asta vom face, îi vom ajuta să se promoveze, să protejeze produsele la nivel naţional şi european, prin informare, prin consiliere, prin seminarii de formare şi aşa mai departe”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Gheorghe Albu. Acesta a adăugat că sediul central a fost amplasat la Braşov pentru că instituţia se adresează producătorilor mici şi mijlocii, iar această zonă este mai accesibilă decît Bucureştiul. “Oficiul trebuia înfiinţat demult în România, în statele comunitare există demult astfel de instituţii. România are un mare potenţial în acest domeniu şi sperăm ca această instituţie să ajute la valorificarea lui”, a mai afirmat Albu. Instituţia va elabora o strategie naţională de promovare a produselor tradiţionale şi ecologice româneşti şi va organiza expoziţii cu degustări de astfel de produse. Totodată, va sprijini producătorii în elaborarea documentaţiei necesare pentru protejarea produselor la nivel naţional şi european. O altă atribuţie a ONPTE este promovarea imaginii produselor tradiţionale şi ecologice româneşti prin mijloacele de comunicare.