Produsele tradiţionale, preferatele constănţenilor

Ca în fiecare an, „Târgul de Crăciun” organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, în perioada 9 - 22 decembrie, la Pavilionul Expoziţional, a fost un succes, spun organizatorii, în ciuda unei vremi capricioase. În cei patru ani de când se derulează târgul, producătorii din toată ţara au reuşit să-şi fidelizeze clienţii, care abia îi aşteaptă, la fiecare ediţie. Printre produsele prezentate la târg s-a aflat şi mierea naturală adusă de la un producător din Cumpăna. Ionica Zahiu ne-a declarat că „vedeta” târgului a fost mierea de salcâm. Ea a mai adus şi mierea de tei, care are rolul de a desfunda căile respiratorii, mierea de cimbrişor şi coriandru - bună şi pentru afecţiuni ale stomacului, mierea de izmă - bună pentru răceală sau mierea de zmeură, căutată pentru aroma sa. Un alt stand care a captat interesul vizitatorilor a fost cel cu vase din pământ, aduse din Horezu. Soţia meşterului, Ioana Mischie, a mărturisit că ele sunt realizate manual, la roata olarului. Şi, ca în fiecare an, produsele cu tradiţie din zone precum Maramureş, Ardeal şi Bucovina au fost extrem de căutate de constănţeni. Totodată, vizitatorii, comercianţii şi producătorii au fost încântaţi de prezenţa colindătorilor, care au întregit atmosfera ce a vestit apropierea Crăciunului şi Anului Nou.