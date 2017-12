Produsul Intern Brut va continua să scadă

Autorităţile române ar putea fi forţate să adopte noi măsuri de austeritate anul viitor, iar acest lucru va duce la o nouă contracţie a economiei româneşti, afirmă economiştii de la ING Bank România, care estimează că Produsul Intern Brut (PIB) va scădea cu 1,8% în 2011, potrivit The Money Channel. Analiştii băncii notează că Fondul Monetar Internaţional (FMI) a lăsat de înţeles că autorităţile române vor fi nevoite să ia noi măsuri de austeritate şi în 2011. Acestea ar putea fi majorări de taxe, introducerea de noi impozite, disponibilizări în mediul public şi taxarea pensiilor, care vor duce, implicit, la o scădere a consumului intern, principalul motor al economiei României. Totodată, estimările ING Bank România arată că măsurile de austeritate adoptate recent de Guvernul României vor duce la o contracţie economică de 2,8% în trimestrul al treilea din acest an faţă de trimestrul precedent. Potrivit analiştilor bancari, PIB-ul ar putea începe să crească, în ritm trimestrial, abia din perioada iulie-septembrie 2011. Pe de altă parte, economiştii de la ING Bank România mai spun că exporturile nu pot trage în sus economia României, astfel că singura modalitate prin care România poate înregistra creştere economică pe termen scurt, dar şi lung, este stimularea cererii interne. Problema este însă, potrivit analiştilor, că atât consumul privat, cât şi investiţiile de capital fix se vor contracta în următorul an.