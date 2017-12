Prof. Corneliu Amariei, singurul român la PE, la Ziua Sănătăţii Orodentare

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Orodentare, prof. dr. Corneliu Amariei, cadru didactic al Universităţii “Ovidius” din Constanţa, preşedintele Asociaţiei Române de Sănătate Publică Orodentară, a fost singurul reprezentant al României la întâlnirea organizată la Parlamentul European de la Bruxelles. Cu această ocazie, a fost lansată Platforma Europeană “Pentru o mai bună sănătate orală în Europa”. În materialele prezentate în cadrul platformei cât şi din discuţiile purtate de cei mai importanţi specialişti în domeniu din Europa a reieşit clar că impactul economic al afecţiunilor dentare este mult mai mare decât se credea. Dacă în acest an cheltuielile pentru îngrijirea şi tratamentul afecţiunilor gurii se apropie de 79 miliarde de euro, valoarea lor va ajunge în 2020 la 93 miliarde euro. Studiile au demonstrat că gura este cea mai scumpă parte a corpului din punct de vedere al costurilor pentru tratament. S-au dat exemple: aceste sume depăşesc cheltuielile cu tratamentele tuturor tipurilor de cancer din Europa.

PESTE 80% DIN POPULAŢIE ARE CARII Preşedintele platformei “Pentru o mai bună sănătate orală în Europa”, prof. Kenneth Eaton susţine că “la nivelul Uniunii Europene există în prezent o lipsă de înţelegere a rolului esenţial pe care îl are sănătatea orodentară în bunăstarea şi sănătatea cetăţenilor Europei. Sper şi cred că avem în sfârşit instrumente şi proceduri adecvate pentru a conlucra în mod eficient la favorizarea deciziilor politice de care va beneficia sănătatea orală”. “Cifrele prezentate sunt îngrijorătoare. Peste 80% din populaţie are carii dentare, peste 50% suferă de o formă de paradontită (10% manifestând o formă severă a acestei boli) iar cancerul oral este al 8-lea tip de cancer ca frecvenţă în Europa. S-a tras un semnal de alarmă deoarece pătura socială cu venituri mici nu îşi permite accesul în sistemul privat, dar nici sistemul de stat nu le oferă suficientă atenţie. Ţările nordice demonstrează însă că, datorită unor programe de educaţie pentru sănătatea orodentară, copiii de 12 ani au 0,5-0,6 dinţi afectaţi în medie, în timp ce în România indicatorul este de 2,8, deci de cinci-şase ori mai mare, dar părerea mea personală este că situaţia este mult mai gravă decât atât.

Există programe de fluorizare în Europa, astfel: fluorizarea apei în Irlanda, Polonia, Serbia, Spania, Marea Britanie; a sării în Elveţia, Slovacia, Franţa, Germania şi Cehia; a laptelui pentru copiii din Bulgaria şi Marea Britanie. Din păcate, programul de clătiri săptămânale cu soluţii fluorurate la copiii din clasele I-IV din judeţul Constanţa a fost întrerupt din lipsă de finanţare în anul 2012, după mai bine de 10 ani. Rezultate extraordinare: indicatorului dinţi cariaţi-extraşi-plombaţi la copii de 12 ani a scăzut de la 4,9 la 3,4. Deci, numărul dinţilor sănătoşi ai fiecărui copil din judeţul Constanţa este acum mai mare cu doi. Sper că în urma celor două întâlniri de la Parlamentul României decidenţii politici să acorde atenţia cuvenită mijloacelor de prevenire care sunt mult mai ieftine decât tratamentele stomatologice”, a declarat preşedintele Asociaţiei Române de Sănătate Publică Orodentară, cadru didactic al Universităţii “Ovidius” din Constanţa, prof. dr. Corneliu Amariei.